Nicaragua

Policía de Costa Rica detiene a un nicaragüense por trasladar a diez compatriotas cerca de Tablillas

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que el sospechoso intentó eludir un puesto migratorio en la frontera norte de Costa Rica, donde siete acompañantes presentaban una situación documental irregular, según las autoridades

Primer plano de un hombre con esposas en la muñeca, siendo sujetado del brazo por un agente de policía con uniforme azul oscuro; una patrulla es visible al fondo.
Un agente de policía de Costa Rica, con uniforme azul oscuro, escolta a un sospechoso esposado, llevando su brazo hacia una patrulla policial visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un ciudadano nicaragüense fue detenido este domingo en el norte de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua, bajo sospecha de tráfico ilícito de personas. Las autoridades lo interceptaron cuando, según el Ministerio de Seguridad Pública, intentaba eludir un puesto fronterizo para trasladar a diez compatriotas hacia una comunidad de la zona.

El detenido, identificado por el apellido Rivas, fue capturado por oficiales fronterizos en las inmediaciones del puesto de Tablillas. De las diez personas que viajaban con él, siete se encontraban en condición migratoria irregular, de acuerdo con la información oficial recogida por la agencia EFE.

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El caso fue remitido a la Fiscalía de Los Chiles, en la zona norte costarricense. Un juzgado penal ordenó quince días de prisión preventiva para el sospechoso, mientras avanza el proceso judicial que podría llegar a juicio.

Rivas buscó evadir los controles migratorios

Las autoridades señalaron que Rivas habría buscado evitar los controles migratorios en Tablillas, uno de los puntos de vigilancia situados en el límite entre Costa Rica y Nicaragua. El objetivo, según el comunicado oficial, era conducir al grupo hacia una localidad cercana después de cruzar la frontera.

La Policía de Fronteras contabiliza 11 presuntos traficantes de personas detenidos durante 2026 en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Cortesía: MSP
La Policía de Fronteras contabiliza 11 presuntos traficantes de personas detenidos durante 2026 en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Cortesía: MSP

La Policía de Fronteras detectó el desplazamiento y procedió a detener al supuesto responsable. El Ministerio de Seguridad Pública no precisó las condiciones en las que viajaban las diez personas ni el medio de transporte utilizado durante el operativo.

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La investigación se concentra en establecer la participación del detenido en el traslado de los migrantes y determinar si existían otras personas involucradas. En Costa Rica, el delito de tráfico ilícito de personas contempla penas de hasta ocho años de cárcel.

Siete migrantes, presentados como testigos y enviados a Migración

Los siete nicaragüenses que no tenían una situación migratoria regular fueron presentados ante la Fiscalía de Los Chiles como testigos en la causa contra Rivas. Tras esa instancia, quedaron a cargo de la Policía Profesional de Migración.

“Los extranjeros que estaban en condición migratoria irregular fueron presentados como testigos ante la mencionada fiscalía”, informó el Ministerio de Seguridad Pública en un comunicado. Luego, añadió la institución, serán devueltos a Nicaragua mediante el procedimiento migratorio correspondiente.

Una mujer con uniforme de Policía de Migración y esposas en las manos está de espaldas frente a un puesto de Migración del Aeropuerto Juan Santamaría.
Una mujer con uniforme de Policía de Migración y esposas en las manos permanece detenida en el puesto de control del Aeropuerto Juan Santamaría, Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las otras tres personas trasladadas por el sospechoso no fueron incluidas en ese proceso de devolución, según las autoridades. El comunicado tampoco precisó su situación migratoria ni si aportaron testimonios ante la Fiscalía.

El tráfico ilícito de personas se diferencia de la trata porque se vincula con facilitar el ingreso, la salida o el tránsito irregular de personas a cambio de un beneficio económico u otro tipo de ventaja. La investigación judicial deberá determinar si se configuró ese delito en el caso detectado en la frontera norte.

Más de 218 mil solicitantes de protección internacional en Costa Rica

El arresto se produjo en un contexto de movilidad constante entre Nicaragua y Costa Rica. El país costarricense recibe desde hace años a ciudadanos nicaragüenses que buscan empleo, reunificación familiar o protección internacional.

De acuerdo con datos oficiales citados por EFE, más de 218 mil personas solicitantes de protección internacional, la mayoría procedente de Nicaragua. Esa cifra refleja la presión sobre los mecanismos migratorios y de refugio en un país con una extensa frontera terrestre y numerosos pasos formales e informales.

Pintura acuarela que muestra a cinco personas con mochilas caminando bajo la lluvia en un camino de tierra, con árboles, casas y una bandera de Costa Rica al fondo.
Una familia de migrantes nicaragüenses, incluyendo adultos y niños, camina bajo la intensa lluvia en un camino rural centroamericano, con la bandera de Costa Rica visible en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa contra Rivas continuará bajo la jurisdicción de las autoridades judiciales de Los Chiles, mientras la Policía de Migración ejecuta las medidas administrativas sobre los siete testigos que permanecían en situación irregular.

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