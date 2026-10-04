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La sorpresa que Marcos Giles le dio a Ángela Torres en la cancha y la reacción de la artista: “¡Es increíble!”

El influencer hizo una videollamada con la cantante desde la cancha de Defensa y Justicia. El video

El influencer hizo una videollamada con la cantante desde la cancha de Defensa y Justicia cuando sonó "Favorita", el éxito de la artista (Video: Resumido)
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Marcos Giles vivió un momento inesperado en la cancha de Defensa y Justicia cuando “Favorita”, la canción de Ángela Torres, empezó a sonar por los parlantes del estadio. Sin perder tiempo, el influencer hizo una videollamada con la cantante para contarle lo que estaba pasando y sorprendió a la artista.

“¿Escuchás el tema que pusieron en la cancha?”, le preguntó el influencer. Como la jurado de Popstars (Telefe) no lograba identificar la canción, él le avisó que le enviaría un video desde el lugar para que pudiera comprobarlo. Al ver la grabación, la cantante se sorprendió por la elección musical y preguntó por qué habían puesto el tema. “¡Es increíble!”, respondió la artista cuando entendió que su canción formaba parte de la previa en la cancha de Defensa y Justicia que goleó a San Lorenzo por goleado 3-0 en el Torneo Clausura.

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“¿Escuchás el tema que pusieron en la cancha?”, le preguntó el influencer a la cantante antes de advertir que se trataba de "Favorita", uno de sus éxitos

Giles, entre risas, atribuyó el momento a su vínculo con la voz del estadio. “La voz del estadio nos conoce, sobre todo a mí”, lanzó con humor durante la comunicación. La conversación siguió con una consulta de Ángela sobre si en el estadio sabían que él estaba presente. “Sí, obvio, gorda”, respondió Marcos Giles antes de despedirse con un beso y un “te amo”.

“Favorita” forma parte de No Me Olvides, el álbum de estudio de Ángela Torres. La canción fue la que motivó la videollamada desde la cancha. El video mostró el intercambio entre ambos y la reacción de la cantante al descubrir que uno de sus éxitos sonaba en el estadio. Pero no fue todo. Durante su paso por la cancha, el influencer también fue fotografiado con una matera negra que llevaba un detalle vinculado con la cantante. En uno de los laterales del accesorio se veía una imagen de la pareja.

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La foto elegida corresponde, según las imágenes que circularon en redes sociales, al día en que Giles le propuso a Ángela Torres que fueran novios. El diseño del equipo de mate despertó comentarios entre los usuarios de X.

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El influencer acompañó su visita a la cancha con un detalle dedicado a la cantante y terminó sorprendiéndola con su canción en el estadio

La exposición de la pareja también tuvo un momento íntimo en una charla con Grego Rossello. La pareja habló por primera vez en una entrevista sobre su vínculo. “Nunca hicimos una nota juntos hablando de nosotros”, comentó la cantante.

Durante la conversación, Torres expresó lo que siente por el influencer: “Yo me enamoré de todo de él”. Además, contó que desde el comienzo se sintió en confianza con él y celebró el presente que atraviesa en su vida personal y en su carrera.

Giles, por su parte, reconoció que la exposición mediática le generaba vergüenza y que encontró en la artista un apoyo para afrontar esas situaciones. La pareja también compartió anécdotas sobre el crecimiento musical de Torres y sus proyectos a futuro.

La cantante se refirió al noviazgo con su pareja (Video: Ferné con Grego/ Streams Telefe)

En esa misma charla, la cantante explicó que la llegada de Giles coincidió con un momento de bienestar personal y laboral. “Estoy muy contenta”, señaló al referirse a la relación y a los cambios que atravesó en los últimos meses. Según contó, el vínculo se afianzó desde la confianza que sintieron en los primeros encuentros.

El influencer también recordó una conversación con amigos vinculada a la carrera de Torres. Uno de ellos le anticipó que aquella función en un teatro podía ser de las últimas en un espacio de menor capacidad antes de que la artista diera un salto a escenarios más grandes. Giles contó que recibió el comentario entre humor y expectativa.

Torres, a su vez, habló de su relación con la música y aseguró que continuaría cantando aunque no alcanzara la masividad. “Si no la pegaba con la música, igual iba a cantar toda la vida”, afirmó. La artista dijo que podría encontrar felicidad incluso en una presentación para un público reducido.

Una pareja se besa; la mujer tiene cabello largo pelirrojo y el hombre viste camiseta azul y sostiene una rosa roja. Al fondo, banderas de países y una bandera suiza
“Yo me enamoré de todo de él”, dijo Ángela Torres sobre su noviazgo con Marcos Giles (Instagram)

La entrevista permitió conocer una faceta más personal de la pareja, que hasta entonces no había dado notas conjunta sobre el noviazgo. El episodio de la cancha, la matera con una foto de ambos y las declaraciones en el programa de Rossello reunieron distintas escenas de la relación que comparten públicamente.

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