Teleshow

La sorpresa que Evelyn Botto le dio a Fede Bal en su cumpleaños: “Confío en que se va a poner contento”

La actriz e integrante de Otro Día Perdido organizó un recibimiento especial para su pareja, que regresaba de un mes de grabaciones. El video del momento

Evelyn Botto recibió a Fede Bal en el aeropuerto el día de su cumpleaños número 36 tras un mes de lejanía (Video: Instagram)

Guardar

Evelyn Botto sorprendió a Fede Bal en el aeropuerto el domingo 4 de octubre, día en que el actor cumplió 36 años, tras un mes de distancia por motivos laborales. La integrante de Otro día perdido (Eltrece) grabó todo el proceso previo a la sorpresa y el instante del reencuentro, que compartió luego en sus historias de Instagram, donde mostró la particular reacción de su pareja al descubrirla dentro del vehículo que había ido a buscarlo.

El conductor regresaba de un mes de grabaciones para Resto del Mundo (Eltrece), y la actriz decidió aprovechar la coincidencia con su cumpleaños para organizar un recibimiento especial. “Hoy es domingo 4 de octubre, son las 7 y cuarto de la mañana y hoy llega Fede Bal después de un mes, larguísimo. Hoy es su cumpleaños además, así que le estoy yendo a dar la sorpresa y buscándolo al aeropuerto”, relató la locutora en el video, mientras se dirigía al encuentro con su auto cargado de regalos.

PUBLICIDAD

El reencuentro de la pareja quedó grabado en un video que la integrante de Otro Día Perdido difundió en Instagram
El reencuentro de la pareja quedó grabado en un video que la integrante de Otro Día Perdido difundió en Instagram

Antes de la llegada del actor, Botto expresó cierta incertidumbre sobre cómo reaccionaría Bal después de un viaje extenso. “Espero que le guste porque para mí estas cosas son doble filo porque nunca sabés después de un viaje así estás cansado”, reconoció entre risas, aunque se mostró confiada en el resultado final: “Confío en que se va a poner contento”.

La sorpresa incluyó varios elementos preparados especialmente para la ocasión. “Yo tengo, por un lado, una tortita que ya se me cayó porque salí con muchas cosas, con el mate, la torta. También le compré un acolchado”, detalló la locutora, mientras mostraba en cámara los distintos regalos que llevaba dentro del vehículo, entre ellos una torta con una vela que encendió apenas vio acercarse a su pareja.

PUBLICIDAD

La locutora trasladó dentro de su vehículo una torta con una vela encendida, mate y un acolchado para la ocasión
La locutora trasladó dentro de su vehículo una torta con una vela encendida, mate y un acolchado para la ocasión

El momento del reencuentro quedó registrado en el video. Al abrir la puerta del auto y encontrarse de frente con su novia, Federico reaccionó con sorpresa y un comentario espontáneo: “La con... de tu madre, ¿no ibas a ir a casa?”. Segundos después, ambos se fundieron en un beso, en una escena que la propia locutora describió con humor en el epígrafe de la publicación: “Le costó, pero se puso contento”.

El posteo generó repercusión inmediata entre los seguidores de la pareja, que remarcaron la espontaneidad de la reacción del actor. El propio Fede Bal compartió después el video original en sus historias de Instagram, al que sumó tres emojis de corazones rojos como gesto de agradecimiento hacia el gesto de su pareja en su cumpleaños número 36.

Fede Bal retornó al país luego de finalizar un mes de grabaciones para el programa Resto del Mundo
Fede Bal retornó al país luego de finalizar un mes de grabaciones para el programa Resto del Mundo

La relación entre la cantante y el actor se formalizó públicamente a mediados de diciembre de 2025, luego de varios meses de rumores que circularon antes de la confirmación oficial, realizada al aire del ciclo Sería increíble (OLGA). Desde entonces, ambos compartieron distintas apariciones públicas, entre ellas una entrevista conjunta en SQP (América TV), donde Evelyn reveló un particular pedido que le había hecho a su pareja en relación con los tatuajes que el hijo de Carmen Barbieri se realizó en homenaje a parejas anteriores. “Le dije que, como mínimo, me gustaría ser el tatuaje más grande porque tiene tres ex tatuadas en el cuerpo. O sea, mínimo en mi cara entera”, había bromeado la locutora en esa oportunidad, mientras el actor descartaba de plano la posibilidad de agregar nuevas marcas a su cuerpo: “Ya está, basta de tatuajes”.

El vínculo entre ambos también generó repercusión semanas atrás, cuando Carmen Barbieri, madre de Bal, realizó un reclamo en vivo durante una comunicación telefónica con su hijo en el ciclo Sería increíble, al cuestionarlo por haber pasado las fiestas de fin de año junto a su nueva pareja en lugar de viajar con ella como tenían planeado.

Temas Relacionados

Evelyn BottoFede Bal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El plan de domingo de Wanda Nara: descanso, ejercicio y una postal en soledad

La conductora de MasterChef Celebrity aprovechó el buen clima para salir a caminar por Nordelta, lució un conjunto deportivo y compartió una imagen de su día de relax

El plan de domingo de Wanda Nara: descanso, ejercicio y una postal en soledad

Bordados dorados, silueta lápiz y un guiño nupcial: el look de Juana Viale que iluminó el domingo

En una nueva emisión de Almorzando con Juana, la conductora lució un diseño strapless de Gino Bogani y se robó toda la atención frente a las cámaras

Bordados dorados, silueta lápiz y un guiño nupcial: el look de Juana Viale que iluminó el domingo

La divertida salida de Florencia Raggi con Nicolás Repetto y los hijos de Juana: “Me gusta sentirme abuela”

La actriz registró el momento en que los chicos jugaron a los autos chocadores y destacó el lugar que ocupa en la familia

La divertida salida de Florencia Raggi con Nicolás Repetto y los hijos de Juana: “Me gusta sentirme abuela”

Daniela Christiansson habló sin filtro sobre Wanda Nara y los celos por Maxi López a días de mudarse al país

“No es fácil”: la pareja del exfutbolista respondió preguntas sobre la convivencia familiar, las despedidas y las versiones de separación del padre de sus hijos

Daniela Christiansson habló sin filtro sobre Wanda Nara y los celos por Maxi López a días de mudarse al país

Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron después de 16 años de relación: los detalles

Luego de más de una década juntos y un hijo, la bailarina y el productor pusieron fin a su relación. La palabra de ella a Ángel de Brito

Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron después de 16 años de relación: los detalles

AMÉRICA

En poco más de dos años Panamá cuadriplica su cantidad de guardabosques para vigilar sus 124 áreas protegidas

En poco más de dos años Panamá cuadriplica su cantidad de guardabosques para vigilar sus 124 áreas protegidas

Las autoridades desmontaron más de 70 estructuras ilegales en área protegida de República Dominicana

Golpe al narcotráfico: interceptan dos lanchas con 749 paquetes de cocaína y recuperan a mono exótico en República Dominicana

El Salvador decreta su segunda veda nacional del año para la extracción de camarón marino

Una bodega de La Habana inició octubre sin mercancías tras recibir solo cigarros y frijoles en dos meses

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

DEPORTES

La selección que perdió 9-2 y desató un escándalo por una foto de sus jugadores en una discoteca: “Tomaremos medidas”

La selección que perdió 9-2 y desató un escándalo por una foto de sus jugadores en una discoteca: “Tomaremos medidas”

El mensaje de Enner Valencia por el inicio adverso de Marcelo Gallardo como técnico de Ecuador

La estremecedora confesión de Emiliano Vecchio sobre su adicción a los casinos: “Perdí más de medio palo, te lleva a la ruina”

Guido Justo campeón en Curitiba: logró el título 462 de Argentina en el Challenger Tour

Messi llegó al predio de Ezeiza para su última función con la selección argentina: las postales y el agasajo especial