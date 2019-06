"Conversamos un rato al respecto y barajamos lugares posibles, pensé, pero no le dije, en el convento donde a la postre lo llevé. El 13 de junio en la noche tarde se presentaron de parte de Fabián tres personas que me dejaron los bolsos que fueran posteriormente secuestrados, y se fueron. Yo estaba sumamente nervioso y paranoico tanto que más tarde, no recuerdo exactamente la hora, cargue el dinero en el auto así como el arma y me dirigí al convento donde lo que sucedió es de público conocimiento (…) Fabián Gutiérrez era funcional a los dos, a Néstor y a Cristina, pero en ese momento la única viva era Cristina, la plata era de la recaudación, la plata no sé dónde estaba antes de que me la trajeran. Si me llamaba Fabián era porque Cristina así se lo había indicado. Fabián era Cristina", declaró López ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo y ratificó ante el juez Claudio Bonadio.