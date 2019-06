El planteo se hizo en el marco de la causa en donde se investiga el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y el supuesto pago de coimas para que esa obra pudiera concretarse por parte de Odebrecht y las socias locales. Por ese expediente fueron procesados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Publicas José López y un pequeño grupo de empresarios. Al resto de los empresarios involucrados, entre ellos Angelo Calcaterra, se les dictó la falta de mérito porque –a criterio del juez Marcelo Martínez de Giorgi- no había pruebas para procesarlos ni sobreseerlos. Sin embargo, el fiscal Franco Picardi apeló y también las defensas, así que ahora la Sala II de la Cámara Federal tiene que revisar esa decisión.