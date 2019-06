Ante este escenario, Pichetto indicó que probablemente sea el compañero de fórmula de Juan Manuel Urtubey, quien posiblemente termine siendo el único candidato del espacio: "No queremos ir al encuentro del kirchnerismo, cuando uno abandona, abandona", dijo al respecto. Si efectivamente termina en la boleta de Alternativa Federal, Pichetto terminará en el llano de no mediar una sorpresa electoral histórica. Sin embargo, sí sería una sorpresa que el siempre versátil legislador no se reinvente y no evite volver a su casa el 11 de diciembre.