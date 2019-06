"Yo espero que podamos dar un paso adelante de un aparato infernal que han desatado acá. Espero que nos vaya lo mejor posible. Tengo mucha tranquilidad, siento que he dado todo, no me he guardado nada", le aseguró Elías de Pérez a Infobae, la senadora radical elegida por Marcos Peña para enfrentar al peronismo.