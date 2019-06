Casal trató de no alterarse al responder, pero no dejó pasar algunas de las expresiones que se oyeron en la sala de reuniones del segundo piso del Anexo de Diputados. "Hay que cosas que no se las voy a responder, pero no quiere decir que las consienta. Entiendo que lo de la acusación de complicidad fue un agravio sin intención", le respondió a Doñate sin levantar la voz.