Tras la confirmación de su postulación para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, sectores alineados con el oficialismo salieron a cuestionar en las redes sociales la precandidatura de Axel Kicillof por no contar con las condiciones mínimas para competir en los comicios. Los detractores del ex ministro de Economía de Cristina Kirchner aseguran que no cuenta con los cinco años mínimos de "ejercicio de ciudadanía" en el distrito, según exige la Constitución provincial.