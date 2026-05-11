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Una mujer murió por inhalación de monóxido de carbono en Río Cuarto: las recomendaciones de los especialistas

La víctima falleció tras ingresar al hospital con signos compatibles con exposición a gases

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Monóxido de Carbono - Visuales IA

Una mujer de 44 años murió en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, por inhalación de monóxido de carbono. El hecho sucedió ayer pasado el mediodía, cuando personal policial recibió el aviso del hospital local sobre el fallecimiento, luego de que la víctima ingresara con un cuadro compatible con intoxicación por gases.

Según informó Policía de Córdoba a Infobae, efectivos policiales, Bomberos y un servicio de emergencias acudieron a una vivienda de la calle Arturo M. Bas al 1300, tras un llamado por una situación crítica en el domicilio. En el lugar, los equipos de rescate asistieron y trasladaron a un hombre y una mujer, ambos de 44 años, aunque solo el hombre sobrevivió.

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La propietaria de la vivienda, de 43 años, relató que encontró a ambas personas desvanecidas en el interior y que percibió un fuerte olor a gas. Las autoridades investigan las circunstancias del episodio y las causas que provocaron la fuga de monóxido de carbono.

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, sucedió un hecho similar, pero con un desenlace distinto. Allí, tres integrantes de una familia presentaron síntomas compatibles con intoxicación por gases, entre ellos mareos y dolores de cabeza. Las personas afectadas fueron un hombre de 47 años, una mujer de 43 y una joven de 23.

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El incidente, que ocurrió en una vivienda ubicada en calle 844 al 1600 del barrio Moure, movilizó a efectivos de la Comisaría Seccional Quinta y agentes sanitarios, que acudieron tras un llamado de emergencia.

Poco después, personal de salud asistió a los afectados en el domicilio y dispuso su traslado preventivo al Hospital Regional para una mejor evaluación médica. Según el parte oficial, ninguno de los integrantes de la familia se encontraba en riesgo de vida. Las autoridades investigan las condiciones que habrían generado la presencia de monóxido de carbono en el ambiente.

Recomendaciones y cuidados

El monóxido de carbono es un gas tóxico que se produce por la combustión incompleta de materiales como gas, gasolina, carbón o leña. Es peligroso porque no tiene color, olor ni sabor, lo que lo vuelve prácticamente imperceptible.

Entre los síntomas de intoxicación están la sensación de debilidad, cansancio, sueño, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, dolor en el pecho y aceleración del pulso. Además, el monóxido de carbono afecta la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, lo que puede provocar daños graves en el cerebro y el corazón, e incluso la muerte.

En este punto, los artefactos que pueden generar dicho gas son calefones, termotanques y calderas, estufas, braseros y salamandras, cocinas, anafes y calentadores, parrillas y hornos a gas o leña, motores a combustión y/o generadores eléctricos.

<b>Consejos para prevenir intoxicaciones</b>

  • En lugares cerrados, mantené siempre una ventana abierta.
  • Revisá una vez por año los artefactos de combustión de tu casa con un gasista matriculado. Hacelo preferentemente durante el invierno, cuando más se utilizan estos artefactos.
  • Chequeá que la llama de gas sea azul. Si es amarilla o anaranjada, puede haber presencia de monóxido de carbono.
  • Limpiá las hornallas para que los alimentos no obstruyan los quemadores y generen una mala combustión.
  • Si tenés red de gas natural, en las habitaciones las estufas deben ser de tiro balanceado.
  • Si usás gas envasado, como garrafa o cilindro, la ventilación de la habitación debe estar a la altura de los pies.
  • No instales calefones o estufas en baños o espacios cerrados.
  • Si tenés un detector de monóxido de carbono instalado, chequeá que siempre esté activo.

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