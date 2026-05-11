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Así se verían Las Guerreras K-pop si estuvieran dentro del mundo de Pokémon

La IA también cree que Zeraora, Ceruledge y Meloetta serían los Pokémon principales de estos personajes de Netflix

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Guerreras K pop
La inteligencia artificial fusiona el universo de Las Guerreras K-pop con Pokémon a través de recreaciones visuales innovadoras. (Netflix)

La inteligencia artificial ha permitido reimaginar universos completos y crear cruces estéticos casi imposibles de ver realmente. Un ejemplo es una recreación de Las Guerreras K-pop en el universo Pokémon, donde las protagonistas de una de las películas animadas más vistas de Netflix adquieren una nueva identidad como entrenadoras al estilo clásico del anime japonés y el videojuego.

Las imágenes generadas muestran a las integrantes de HUNTR/X con versiones pequeñas y caricaturescas, adaptadas al formato 2D y con expresiones exageradas, rodeadas de paisajes que remiten de inmediato a los escenarios más emblemáticos de Pokémon.

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Además, con ayuda de Gemini también consultamos cuál sería ese pokémon con el que ellas liderarían su equipo, según su personalidad.

Cómo serían las Guerreras K-pop en Pokémon

  • Rumi

Su presencia se percibe imponente incluso en la reinterpretación animada; la chaqueta amarilla y los detalles en negro siguen presentes, adaptados a un estilo Pokémon. La inteligencia artificial acentúa estos rasgos, dándole un aire de estratega en medio de un bosque vibrante.

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Tres personajes femeninos estilo anime con atuendos de K-pop (tops brillantes, faldas blancas) posan en una ciudad Pokémon soleada con Pidgeys volando y otros Pokémon.
Cada miembro de Las Guerreras K-pop es representada como entrenadora Pokémon, incorporando detalles visuales clave de ambas franquicias populares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de su Pokémon principal es Zeraora. Este Pokémon singular, de colores amarillo y negro, complementa tanto la estética de Rumi como su esencia dentro de la banda.

Zeraora es eléctrico, rápido y feroz, cualidades que se traducen en el escenario a través de las notas altas y la energía implacable que Rumi despliega.

De acuerdo con el perfil de Rumi, su equipo se completa con Lucario. Esta criatura representa la dualidad de su carácter: estoica y disciplinada, pero profundamente sensible a las emociones ajenas.

  • Mira

Las imágenes la muestran con un estilo visual en tonos negros y rojos, atuendo corto y detalles llamativos, pose enérgica y mirada desafiante. Mira encarna el impulso emocional del grupo, y la recreación animada realza su personalidad extrovertida y audaz, perfecta para el universo Pokémon.

Ilustración de tres mujeres jóvenes al estilo anime con atuendos modernos de Kpop, cada una acompañada por un Pokémon distinto, en un bosque.
Mira es representada con un estilo visual de tonos negros y rojos, teniendo a Ceruledge y Toxtricity como sus Pokémon más relevantes por su energía combativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su Pokémon ideal es Ceruledge. Se trata de una criatura con armadura oscura, detalles en rojo fuego y espadas espectrales, que encaja perfectamente con el rol combativo de Mira y su tendencia a utilizar armas propias.

El equipo de Mira también incluye a Toxtricity (Forma Aguda), un Pokémon cuya energía explosiva y estilo punk resuenan con la personalidad de la cantante.

  • Zoey

Zoey aporta al trío un aire urbano y deportivo, con prendas funcionales y actitud relajada. Su cabello color azul oscuro y la postura segura la distinguen en las ilustraciones, donde la vemos lista para actuar tanto en el escenario como en combate.

El Pokémon que la representa es Meloetta, con sus dos formas: Lírica y Danza. Esta criatura ilustra la dualidad de Zoey como compositora y bailarina, reflejando la propuesta de Las Guerreras K-pop: ídolos en la música, luchadoras en la sombra.

Ilustración de tres jóvenes Guerreras Kpop en un bosque. La primera sostiene shurikens, la del centro una espada y la de la derecha un bastón, con atuendos variados.
Zoey incorpora un aire urbano y deportivo en las recreaciones por IA, siendo Meloetta el Pokémon ideal para reflejar su faceta de compositora y bailarina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se sabe de la secuela de Las Guerreras K-Pop

Netflix confirmó la producción de Las guerreras K-pop 2, la esperada secuela animada que continuará la historia del grupo ficticio HUNTR/X. El anuncio asegura el regreso de los directores originales, Maggie Kang y Chris Appelhans, como parte de un acuerdo multianual exclusivo con la plataforma.

La primera película, estrenada en junio de 2025 junto a Sony Pictures Animation, narró la doble vida de Rumi, Mira y Zoey: idols del K-pop y cazadoras de demonios en secreto. El filme fue un fenómeno global, superando las 500 millones de visualizacione, convirtiéndose en el título más visto en la historia de Netflix y ganadora del Óscar a mejor película animada del año.

Además, HUNTR/X alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 y ganó un Grammy con el tema “Golden”. La secuela promete ampliar este universo que mezcla música pop coreana y fantasía, con la promesa de sorprender y deleitar a los fans en todo el mundo.

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