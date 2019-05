Como en el truco, las cartas se develan de a una pero a través de las redes sociales y no sobre una mesa. En el entorno de los Fernández hace varios días que se malhumoraron con las ambiguas señales enviadas por Sergio Massa. El propio ex intendente de Tigre y precandidato presidencial desmintió al precandidato Alberto Fernández, quien había comentado una charla telefónica con él. "No hablamos esta mañana" negó lo que Fernández había revelado. El lunes en el Instituto Patria Máximo Kirchner primero y luego Cristina Fernández y Alberto Fernández hablaron con Martín Insaurralde, el favorito entre sus pares intendentes para ir por la gobernación. Todos admitían sin embargo que Axel Kicillof mide más en las encuestas y que una mujer debía completar el binomio. De La Matanza, claro, para sumar votos. Por eso el tuit que se tomó como definitivo fue el de Insaurralde y no el de los referentes más kirchneristas como Jorge Ferraresi de Avellaneda y Paco Durañona de San Antonio de Areco. Ferraresi tuiteó tres horas antes y sin embargo no se tomó como una confirmación sino hasta el mensaje del intendente de Lomas de Zamora, reenviado por sus referentes vía Whatsapp: "Felicitaciones @Kicillofok y @magariovero, nuestra fórmula en la Provincia de Buenos Aires. Vamos a construir juntos esperanza y futuro para los bonaerenses!". Un rato después lo anunció el PJ de Buenos Aires.