México Canta abre convocatoria para jóvenes del regional mexicano con final en el Auditorio Nacional

México Canta vivirá su segunda edición este año (captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció los detalles de la segunda edición de México Canta durante la Mañanera del Pueblo de este lunes 11 de mayo, acompañada de Majo Aguilar, Junio H y Miguel Trujillo. En esta ocasión, el certamen abrirá una nueva convocatoria dirigida a jóvenes del género regional mexicano, cuya final se llevará a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El proyecto es impulsado por la Secretaría de Cultura federal, el Consejo Mexicano de la Música, Canal 22 y medios públicos, y es parte de una estrategia que busca atender causas sociales a través de la cultura y la música.

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¿Cómo participar en el México Canta?

La convocatoria permanecerá abierta del 11 de mayo al 10 de junio en la plataforma mexicocanta.gob.mx. El certamen acepta inscripciones de solistas, duetos y ensambles. Este año, el enfoque recae en el regional mexicano y sus fusiones urbanas, por ser uno de los géneros de mayor consumo mundial; representa el 70% de la música mexicana escuchada en plataformas de streaming. Las canciones pueden interpretarse en español, inglés, lenguas originarias o spanglish.

Cabe señalar que en la edición anterior, se registraron cerca de 15,000 participantes y la transmisión del certamen alcanzó más de 11 millones de visualizaciones en 25 plataformas públicas. La votación digital sumó la participación de más de 220,000 personas, según datos presentados por el Consejo Mexicano de la Música. Los ganadores recibieron como premio la grabación de un disco profesional.

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¿Cómo será la elección del ganador?

En la primera etapa, se seleccionarán 14 semifinalistas: siete mexicanos y siete mexicoestadounidenses. El anuncio de los seleccionados se hará el 24 de julio para los jóvenes de Estados Unidos y el 31 de julio para los de México. Además, la selección será realizada por un consejo integrado también por jóvenes.

Las semifinales serán presenciales y se realizarán el 23 de agosto en el Million Dollar Theater de Los Ángeles y el 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán. En cada sede participarán siete artistas por país, con votación directa del público y artistas invitados. La recapitulación de semifinales y anuncio del séptimo finalista se llevará a cabo el 6 de septiembre mediante un programa especial transmitido por Canal 22 y medios públicos.

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La cuenta regresiva terminó y el público tendrá el poder de impulsar la carrera de talentos emergentes en el regional mexicano. (Gobierno de México)

La final está programada para el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde el público seleccionará al ganador. Finalmente, el 15 de septiembre, los finalistas se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México, en un evento que contará con invitados especiales y un artista sorpresa.

El certamen busca impulsar nuevas narrativas y evitar mensajes que normalicen la violencia o la discriminación. La Secretaría de Cultura sostiene que la música es herramienta de transformación social y construcción de comunidad entre la juventud mexicana y mexicoestadounidense.

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