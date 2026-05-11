México

México Canta abre convocatoria para jóvenes del regional mexicano con final en el Auditorio Nacional

La convocatoria permanecerá abierta del 11 de mayo al 10 de junio en la plataforma oficial del programa

Guardar
Google icon
México Canta vivirá su segunda edición este año (captura de pantalla)
México Canta vivirá su segunda edición este año (captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció los detalles de la segunda edición de México Canta durante la Mañanera del Pueblo de este lunes 11 de mayo, acompañada de Majo Aguilar, Junio H y Miguel Trujillo. En esta ocasión, el certamen abrirá una nueva convocatoria dirigida a jóvenes del género regional mexicano, cuya final se llevará a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El proyecto es impulsado por la Secretaría de Cultura federal, el Consejo Mexicano de la Música, Canal 22 y medios públicos, y es parte de una estrategia que busca atender causas sociales a través de la cultura y la música.

PUBLICIDAD

¿Cómo participar en el México Canta?

La convocatoria permanecerá abierta del 11 de mayo al 10 de junio en la plataforma mexicocanta.gob.mx. El certamen acepta inscripciones de solistas, duetos y ensambles. Este año, el enfoque recae en el regional mexicano y sus fusiones urbanas, por ser uno de los géneros de mayor consumo mundial; representa el 70% de la música mexicana escuchada en plataformas de streaming. Las canciones pueden interpretarse en español, inglés, lenguas originarias o spanglish.

Cabe señalar que en la edición anterior, se registraron cerca de 15,000 participantes y la transmisión del certamen alcanzó más de 11 millones de visualizaciones en 25 plataformas públicas. La votación digital sumó la participación de más de 220,000 personas, según datos presentados por el Consejo Mexicano de la Música. Los ganadores recibieron como premio la grabación de un disco profesional.

PUBLICIDAD

Imagen ZPPIJMODNBAKZGIMMFPJQXEQ7A

¿Cómo será la elección del ganador?

En la primera etapa, se seleccionarán 14 semifinalistas: siete mexicanos y siete mexicoestadounidenses. El anuncio de los seleccionados se hará el 24 de julio para los jóvenes de Estados Unidos y el 31 de julio para los de México. Además, la selección será realizada por un consejo integrado también por jóvenes.

Las semifinales serán presenciales y se realizarán el 23 de agosto en el Million Dollar Theater de Los Ángeles y el 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán. En cada sede participarán siete artistas por país, con votación directa del público y artistas invitados. La recapitulación de semifinales y anuncio del séptimo finalista se llevará a cabo el 6 de septiembre mediante un programa especial transmitido por Canal 22 y medios públicos.

La cuenta regresiva terminó y el público tendrá el poder de impulsar la carrera de talentos emergentes en el regional mexicano.
La cuenta regresiva terminó y el público tendrá el poder de impulsar la carrera de talentos emergentes en el regional mexicano. (Gobierno de México)

La final está programada para el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde el público seleccionará al ganador. Finalmente, el 15 de septiembre, los finalistas se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México, en un evento que contará con invitados especiales y un artista sorpresa.

El certamen busca impulsar nuevas narrativas y evitar mensajes que normalicen la violencia o la discriminación. La Secretaría de Cultura sostiene que la música es herramienta de transformación social y construcción de comunidad entre la juventud mexicana y mexicoestadounidense.

Temas Relacionados

México Canta2026Auditorio NacionalRegional mexicanocantantesconcursos musicalesMañaneramexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Confunde a Majo Aguilar con Ángela Aguilar en La Mañanera y Claudia Sheinbaum sale en su defensa

El incidente ocurrió cuando la reportera preguntó sobre la mayor experiencia vivida por la artista, pero titubió y se refiere primero a su polémica prima

Confunde a Majo Aguilar con Ángela Aguilar en La Mañanera y Claudia Sheinbaum sale en su defensa

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 11 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 11 de mayo

Los checadores electrónicos llegarán a todas las empresas en 2027

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social confirmó que las compañías deberán incorporar sistemas digitales para registrar las jornadas laborales de sus empleados

Los checadores electrónicos llegarán a todas las empresas en 2027

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Cd Hidalgo

El temblor sucedió a las 04:38 horas, a una distancia de 123 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 15 km

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Cd Hidalgo

Avena trasnochada de pie de fresa: desayuno cremoso y fácil para comenzar el día

Una propuesta fresca y práctica que mezcla capas suaves, fruta natural y un acabado crujiente ideal para disfrutar desde temprano

Avena trasnochada de pie de fresa: desayuno cremoso y fácil para comenzar el día
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: familia de adolescente asesinado en Jalisco exige justicia ante posible liberación del acusado

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: familia de adolescente asesinado en Jalisco exige justicia ante posible liberación del acusado

Sergio Daniel tenía 16 años y era boxeador: lo mataron tras negarse a trabajar para el crimen organizado

El expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya: los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

Detienen a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana ligados a un secuestro y ataque contra menores

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

ENTRETENIMIENTO

Junior H y Majo Aguilar acuden a La Mañanera de Claudia Sheinbaum: este fue el motivo

Junior H y Majo Aguilar acuden a La Mañanera de Claudia Sheinbaum: este fue el motivo

Sol León gana la final de La Mansión VIP y su reacción al ganar los 2 MDP se vuelve viral

Christian Nodal enfrenta críticas tras mostrar cuento de “El Forajido” dedicado a su hija Inti

AFI en México 2026: fecha, boletos y todo sobre su concierto en el Pabellón del Palacio de los Deportes

Christian Nodal compara su batalla legal con la historia de Elvis Presley y su mánager

DEPORTES

A un mes del Mundial 2026: esta es la fecha oficial para entregar los estadios de CDMX, Monterrey y Guadalajara a FIFA

A un mes del Mundial 2026: esta es la fecha oficial para entregar los estadios de CDMX, Monterrey y Guadalajara a FIFA

Pumas vs América: los mejores memes que dejó la eliminación de las Águilas de la Liguilla

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Definidas las semifinales de la Liga MX, así quedaron los encuentros

Pachuca derrota 3-0 a Toluca y se convierte en el tercer semifinalista de la Liga MX