Aunque por la medida de fuerza no dio clases en la Facultad de Derecho, como hace cada miércoles, Alberto Fernández no paró de trabajar. Lamentó el paro en lugar de celebrarlo aunque sí se lo respaldó desde el PJ Nacional, en cuya mesa está Hugo Moyano. "Un paro es doloroso, a veces no hay más remedio que hacerlo, pero sería mejor que no haya paros", reflexionó Fernández más en tono de un presidenciable que en caso de ganar tendría que sostener una postura en contra. Como cuando su compañera de fórmula Cristina Fernández, con quien charló por la mañana, enfrentaba a los sindicalistas. "A veces es la única herramienta de los trabajadores", consideró él poniéndose del lado de los que adhirieron, muchos de ellos peronistas.