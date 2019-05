En el Frente Renovador no evalúan con seriedad la posibilidad de que Massa acepte ser el primer candidato a diputado de la lista K. Incluso, consideran que las negociaciones no implican un acuerdo de antemano. No hay una alianza cerrada con Unidad Ciudadana, pero está la voluntad de acercar posiciones. En el peor de los casos, se quedará en el lugar que estaba parado hasta hace pocas horas.