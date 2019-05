No puede pedir mi indagatoria ante el juez (Claudio) Bonadio, porque Bonadio tiene la denuncia de Elisa Carrió, Paula Olivetto y Marina Zuvic contra mi, con estas escuchas ilegales, y no me citó a declarar desde la primera semana de febrero hasta hoy, porque sabe que las escuchas son ilegales. Ribas (abogado de Stornelli) ya dijo que estas escuchas eran ilegales. ¿De qué me van a juzgar? ¿Porque dije "Stornelli, Bonadio, Puf" y que se vayan a donde se tienen que ir? No me puede juzgar. Yo puse mi celular a disposición y ellos tienen que poner sus celulares para decir que son inocentes, pero como son unos atorrantes que estaban con (el falso abogado Marcelo) D'Alessio 'hasta acá", no pueden hacerlo. Todo esto es para que Comodoro Pus manche a la gente honesta, y nos quiera meter en el fango de que todos somos iguales, y no, yo no soy igual a Stornelli, a Carrió, Olivetto, a D'Alessio; ese es el país de la cloaca, la cloaca a la que estoy comprometido a luchar.