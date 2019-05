El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, se acercó a Cristina Kirchner en Tribunales. Integró el grupo de una docena de intendentes del Conurbano bonaerense que fue a acompañarla en el inicio del juicio oral en su contra por la obra pública . "¿Y, cómo viene eso?", le preguntó ella a lo que él le respondió que esperaba su indicación para avanzar. Ante su consentimiento, Menéndez se fue a Cañuelas al encuentro con 47 intendentes del PJ y conversó con su colega alcalde y jefe del partido Fernando Gray sobre el acto que estaba organizando para el próximo sábado 25 de mayo. Con o sin Cristina él planeaba inaugurar el parque que llevará el nombre de Néstor Kirchner pero esperaba contar con la presencia de la ex Presidente. Cuando lo pensó, no estaba confirmada aún la fórmula presidencial y ahora que se invirtió y que CFK es precandidata a vicepresidente, el evento se convertirá en la primera aparición de Los Fernández juntos. Y como ella es precandidata a vice y no la número uno, tendrán que agregar a su discurso el de Alberto Fernández.