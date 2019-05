Por otra parte, hizo referencia a la comparación que surgió por parte de la oposición con la presidencia de Héctor Cámpora, el delegado de Juan Domingo Perón que este bendijo como candidato en 1973. "En estos días algunos me dicen que soy el Cámpora de Cristina. Me causa mucha gracia. Es muy raro lo que pasa. Una semana atrás yo tenía un extraño poder que hacia que Cristina escriba libros y que podía disfrazarse de una persona buena que no era. De repente ese poder desapareció y me convirtieron en un tarado obediente", afirmó.