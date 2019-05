Roberto Lavagna no se inmutó ante el anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. La noticia, que apenas pasadas las 9 del sábado alteró a todos los espacios políticos de la Argentina, le sirvió al referente de Alternativa Federal para relanzar su mensaje: que es necesario delinear una opción de centro progresista que diste tanto de Mauricio Macri como de la ex Presidente, quien secundará a su ex jefe de Gabinete en la boleta de las próximas elecciones generales. Y confirmó que su aspiración es llegar a la Casa Rosada.