El ex jefe de Gabinete se mostró confiado al analizar el panorama electoral. "A Macri debería ganarle cualquiera", dijo. Además aclaró que "jamás aceptaría el ministerio de la venganza". "Me ocuparé personalmente de combatir a alguno que arranque con un mínimo gesto de venganza, mucho daño le haríamos al país si no".