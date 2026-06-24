Qué figuras del deporte, la música y la literatura argentina están unidas por el 24 de junio

La jornada concentra los natalicios de Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Juan Manuel Fangio, Duki, Ernesto Sabato y Juan Bautista Cabral, y recuerda las muertes de Carlos Gardel y Rodrigo Bueno - REUTERS/Kai Pfaffenbach

El 24 de junio sobresale en el calendario argentino por la cantidad y la diversidad de hechos que lo atraviesan. No se trata solo de una sucesión de fechas, sino de una coincidencia que abarca distintas áreas de la identidad nacional. En esta jornada nacieron íconos del deporte como Lionel Messi, referente mundial del fútbol y capitán de la selección, Juan Román Riquelme, figura histórica de Boca Juniors y actual presidente del club, y Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 y leyenda del automovilismo internacional.

La efeméride también alcanza a la cultura popular con el nacimiento de Duki, uno de los máximos exponentes del trap argentino. Al mismo tiempo, se recuerda en esta fecha a figuras que dejaron una marca profunda, como Carlos Gardel, voz insigne del tango, y Rodrigo Bueno, símbolo del cuarteto cordobés, cuyos fallecimientos generaron luto nacional. Además, el 24 de junio reúne hitos históricos como el primer cruce de los Andes en globo aerostático y el nacimiento de Ernesto Sabato, escritor y físico, destacado en la literatura argentina.

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En las últimas horas, el término “24 de junio” registró un notable aumento en las búsquedas en Argentina, según los datos de Google Trends. El análisis muestra un pico significativo en el interés, acompañado de consultas asociadas a efemérides, cumpleaños y personajes como Rodrigo, Fangio y Riquelme.

"24 de junio" se ubicó entre lo más buscado en Google hoy, según datos de Google Trends.

Estas tendencias reflejan cómo la fecha reúne la atención del público en torno a figuras de la música, el deporte y la cultura, vinculadas por aniversarios y conmemoraciones que ocurren el mismo día.

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El gráfico de interés a lo largo del tiempo destaca a Rodrigo, Carlos Gardel, Juan Manuel Fangio y Duki como protagonistas de las búsquedas en torno al 24 de junio, excluyendo a Lionel Messi, quien es indudablemente el más buscado en esta fecha. Cada uno, desde su ámbito —la música popular, el tango, el automovilismo y la escena urbana—, concentra picos de interés que convergen en esta jornada, subrayando el impacto que la fecha tiene en el imaginario colectivo argentino y la manera en que une a referentes de diferentes generaciones y disciplinas.

El gráfico muestra cómo las búsquedas en Google referidas a Rodrigo, Gardel, Fangio y Duki tuvieron un pico este 24 de junio, según Google Trends.

Messi y Riquelme: cumpleaños compartido en plena Copa del Mundo

La fecha reúne los nacimientos de dos emblemas del fútbol nacional y vuelve a quedar en el centro de la escena con una coincidencia

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario. Este año, el capitán de la Selección argentina celebra 39 años mientras disputa su sexto Mundial, luego de sumar un nuevo récord como máximo goleador de la historia de los mundiales y liderar la clasificación del equipo a los dieciseisavos de final. Según destacó el medio deportivo internacional BBC Sports, Messi llega a su aniversario “en pleno Mundial, en busca de su segundo título mundial y con un legado deportivo sin precedentes”.

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En la misma fecha, pero en 1978, nació Juan Román Riquelme en San Fernando. Ícono de Boca Juniors y actual presidente del club, es considerado uno de los máximos ídolos de la historia xeneize.

Fangio y el Día del Piloto, una tradición en el automovilismo

El quíntuple campeón de Fórmula 1, nacido en 1911 en Balcarce, es homenajeado cada 24 de junio por el automovilismo local

Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce. Quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Fangio es una de las leyendas más reconocidas del automovilismo global. El ambiente motor celebra cada año el Día del Piloto Argentino en su honor, como homenaje al “Chueco”, símbolo de talento y precisión en la pista. Su figura sigue siendo referencia obligada en la historia del deporte argentino.

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Entre los sucesos deportivos que también marcaron la fecha, el 24 de junio de 1990 se disputó el recordado partido entre Argentina y Brasil en el Mundial de Italia. En ese encuentro, una jugada de Diego Maradona terminó en el gol de Claudio Caniggia, que eliminó al clásico rival y clasificó a la selección a los cuartos de final. Como recordó el arquero italiano Walter Zenga en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, el tanto de Caniggia representa un momento clave en la historia de los mundiales.

Gardel y Rodrigo, tragedias que marcaron la música popular

El referente del trap argentino nació en una jornada cargada de nombres pesados de la cultura y el deporte

Un día como hoy de 1935, un accidente aéreo en Medellín, Colombia, terminó con la vida de Carlos Gardel, máximo exponente del tango argentino. El impacto de su muerte fue tal que, desde entonces, cada 24 de junio se conmemora el Día del Cantor Nacional Argentino.

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Décadas después, otro accidente sacudió a la música popular. El 24 de junio de 2000, Rodrigo Bueno murió en un accidente automovilístico en la autopista Buenos Aires-La Plata. El “Potro” cordobés, figura central del cuarteto, murió a los 27 años en el momento más alto de su carrera.

A este día se suma el artista Duki (Mauro Ezequiel Lombardo), referente de la música urbana argentina y pionero del trap, nacido el 24 de junio de 1996 en Buenos Aires. Según medios especializados, su trayectoria representa el auge de la cultura joven y la expansión internacional del género.

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Literatura, historia y hazañas aéreas: Sabato, Cabral y la epopeya de los Andes

El escritor y físico nació el 24 de junio de 1911 en Rojas, Buenos Aires, y más tarde presidió la comisión que investigó desapariciones - EFE/Paco Campos.

La literatura argentina también suma un nombre relevante a la fecha: Ernesto Sabato nació un día como hoy de 1911 en Rojas, Buenos Aires. Físico, escritor y ensayista, presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y dejó una obra clave en la historia intelectual del país.

Entre las figuras históricas, el 24 de junio de 1789 nació Juan Bautista Cabral en Saladas, Corrientes. Cabral es recordado por su acción heroica en el Combate de San Lorenzo, donde salvó la vida del general José de San Martín.

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La fecha también remite a un hito de la aeronáutica nacional: el 24 de junio de 1916, el piloto platense Eduardo Bradley y el mendocino Ángel María Zuloaga completaron el primer cruce de la cordillera de los Andes en globo aerostático. Esta hazaña representó, según medios locales, “un avance fundamental para la aviación argentina y una de las grandes gestas técnicas del país”.

A lo largo de los años, el 24 de junio se consolidó como una fecha en la que confluyen el deporte, la música, la literatura y la memoria colectiva. La magnitud de los acontecimientos y las figuras asociadas a este día explican por qué muchos medios locales y regionales lo describen como “el día más argentino”.

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