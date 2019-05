Luego de dos sobreseimientos irregulares a manos de otros dos jueces, la investigación sobre el patrimonio de Carlos Liuzzi, ex mano derecha de Carlos Zannini, entró en etapa de definiciones. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi intimó a los peritos a terminar el estudio para definir si llama a indagatoria al ex funcionario. El estudio fue ordenado hace más de un año, pero todavía no hay una respuesta.