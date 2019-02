La actual vicedecana del Cuerpo accedió al cargo luego de un examen teórico, otro práctico y una entrevista personal con el propio Peralta. "Más allá de su cargo como entonces secretaria, Penedo no tenía antecedentes académicos para acceder a ese puesto. Ni siquiera era docente en la materia. Para llegar a ser perito oficial de la Corte tenés que tener un CV que se pese por kilos, y ella no lo tenía", afirma Alfredo Popritkin, presidente de la ONG Contadores Forenses, y él mismo ex integrante del Cuerpo del Peritos Oficiales.