Honduras: Venta de propiedad figura entre las hipótesis del asesinato de mujer de 62 años en Comayagua

Mercedes Martina Orellana fue encontrada sin vida en una zona montañosa de El Rosario, Comayagua. (FOTO: Infobae)

Las autoridades policiales y del Ministerio Público mantienen abierta una investigación para esclarecer el asesinato de Mercedes Martina Orellana Turcios, una mujer de 62 años que perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego en una zona montañosa del municipio de El Rosario, departamento de Comayagua.

El caso ha generado consternación entre familiares y habitantes de la comunidad, mientras los equipos de investigación desarrollan diversas diligencias orientadas a identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el crimen.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima era originaria de El Rosario y residía en la aldea Opoteca del mismo municipio. Las autoridades recibieron la alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 durante la tarde del miércoles, cuando se reportó una persona herida por arma de fuego en el sector del barrio El Zapote.

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Al llegar al lugar, los agentes policiales confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la escena y coordinar el levantamiento cadavérico correspondiente.

Crimen ocurrió dentro de una propiedad de la víctima

Las investigaciones iniciales indican que el homicidio ocurrió en una zona montañosa ubicada dentro de una propiedad perteneciente a Mercedes Orellana.

Según el informe preliminar, la mujer se encontraba acompañada por su sobrina, identificada como Lesbia Orellana, y por su hermana Inez Turcios al momento en que ocurrieron los hechos.

Ambas mujeres son consideradas testigos importantes dentro del proceso investigativo y podrían aportar información relevante para reconstruir los acontecimientos previos al crimen.

Los equipos de investigación realizaron inspecciones en el área con el objetivo de recolectar evidencias físicas, indicios balísticos y cualquier elemento que permita establecer la dinámica del ataque.

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La DPI desarrolla investigaciones para determinar el móvil del crimen ocurrido en Comayagua. (FOTO: La Tribuna)

Venta de terreno figura entre las hipótesis

Una de las líneas de investigación que manejan las autoridades está relacionada con la posible venta de la propiedad donde ocurrió el homicidio.

De acuerdo con información proporcionada por familiares a los investigadores, Mercedes Orellana tenía la intención de vender el terreno donde posteriormente fue asesinada.

Según los primeros testimonios recabados por la Policía, esta decisión habría generado desacuerdos e inconformidad entre algunas personas cercanas a la víctima.

No obstante, las autoridades han aclarado que esta hipótesis continúa bajo análisis y que hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre el móvil del crimen.

Los investigadores señalan que cualquier teoría deberá ser sustentada mediante entrevistas, evidencia documental, análisis técnicos y otras diligencias especializadas.

DPI intensifica las investigaciones

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desplegó equipos especializados para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Entre las acciones que se desarrollan figuran entrevistas a familiares y testigos, inspecciones técnicas de la escena, análisis de posibles conflictos familiares o patrimoniales y revisión de información telefónica y digital.

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Las autoridades analizan una posible disputa relacionada con la venta de una propiedad. (FOTO: HRN)

Las autoridades también trabajan en la identificación de posibles antecedentes relacionados con disputas por tierras, amenazas previas o conflictos personales que puedan estar vinculados con el asesinato.

Asimismo, se contempla el análisis de dispositivos electrónicos y registros de llamadas que permitan reconstruir los movimientos de la víctima antes del crimen y establecer posibles conexiones con personas de interés dentro de la investigación.

Testigos permanecen bajo protección

De acuerdo con declaraciones brindadas por voceros policiales, algunas personas que poseen información relevante sobre el caso permanecen bajo medidas de protección mientras avanzan las diligencias investigativas.

Las autoridades han evitado brindar mayores detalles sobre las declaraciones obtenidas para no comprometer el desarrollo del proceso y garantizar la seguridad de quienes colaboran con las investigaciones.

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La Policía Nacional reiteró que la confidencialidad de los testimonios resulta fundamental para identificar a los responsables y presentar los requerimientos judiciales correspondientes una vez que existan suficientes elementos de prueba.

El crimen ocurrió dentro de una propiedad perteneciente a la víctima.(FOTO: La Tribuna)

Comunidad exige justicia

La muerte de Mercedes Martina Orellana ha provocado numerosas muestras de pesar entre familiares, amigos y habitantes de El Rosario, quienes han solicitado a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, los equipos de investigación continúan trabajando en la recolección de pruebas y testimonios para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el caso. Sin embargo, las autoridades aseguran que las diligencias continúan de manera permanente y que se están utilizando recursos técnicos y tecnológicos para avanzar en el esclarecimiento de uno de los hechos violentos que más impacto ha generado recientemente en el departamento de Comayagua.

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