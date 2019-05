-No estoy adentro de la cabeza de Macri. ¿Me estás preguntando qué voluntad tiene de encarar lo que hay que hacer o por las condiciones de los cuatro ángulos del cuadrilátero? Si yo hubiera encontrado en el 2006 una persona que no quería hacer esas cosas no me hubiera acercado. Por ahí muchos piensan que me equivoqué, pero en ese caso tenés que preguntarle a él. La otra parte de la pregunta es si se alinearán lo que hace falta para que la Argentina vuelva a crecer. Pero estas son cuestiones mucho más vinculadas con la política. La capacidad de liderazgo, el carisma, la rosca, la negociación son muy importantes, no ahora sino siempre. Tenemos que pensar que esto de no tener mayoría en el Congreso para gobernar puede ser algo permanente, por ejemplo.