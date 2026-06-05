México vs Serbia EN VIVO: confirmadas las alineaciones

El Tri disputa su último amistoso antes del comienzo de la Copa del Mundo 2026. (Infobae México)

La Selección Mexicana se mide ante Serbia este jueves 4 de junio en su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026. El Tri busca afinar detalles y definir su cuadro titular en este duelo amistoso, disputado a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

El encuentro representa la última oportunidad para que Javier Aguirre observe a sus jugadores y realice ajustes antes del debut en el torneo. La afición sigue de cerca al combinado azteca, con la esperanza de ver una actuación sólida que genere confianza de cara a la justa mundialista.