México vs Serbia EN VIVO: confirmadas las alineaciones

La Selección Mexicana se mide ante Serbia este jueves 4 de junio en su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026. El Tri busca afinar detalles y definir su cuadro titular en este duelo amistoso, disputado a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.
El encuentro representa la última oportunidad para que Javier Aguirre observe a sus jugadores y realice ajustes antes del debut en el torneo. La afición sigue de cerca al combinado azteca, con la esperanza de ver una actuación sólida que genere confianza de cara a la justa mundialista.
Ya se encuentran listos los uniformes del Tri
La Selección Mexicana jugará con la playera verde de local.
¡Estos son los once que salen de Serbia!
¡Así sale el Tri ante Serbia!
A pocos días de que arranque la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana sigue recibiendo muestras de respaldo desde distintos frentes.
La Selección de Serbia se hace presente en el Nemesio Diez
Los dirigidos por Veljko Paunovic ya se encuentran presentes de igual manera en el recinto.
Llegada del Tri al Estadio Nemesio Diez
El Vasco Aguirre y sus seleccionados ya se encuentran en el recinto ubicado en Toluca para disputar el amistoso.
La Selección Mexicana disputará este jueves su último partido de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.