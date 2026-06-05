México Deportes

México vs Serbia EN VIVO: confirmadas las alineaciones

Los dirigidos por el Vasco Aguirre enfrentan a Serbia en el último amistoso antes del debut mundialista desde el Estadio Nemesio Diez en Toluca

Guardar
Google icon
El Tri disputa su último amistoso antes del comienzo de la Copa del Mundo 2026. (Infobae México)
El Tri disputa su último amistoso antes del comienzo de la Copa del Mundo 2026. (Infobae México)

La Selección Mexicana se mide ante Serbia este jueves 4 de junio en su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026. El Tri busca afinar detalles y definir su cuadro titular en este duelo amistoso, disputado a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

El encuentro representa la última oportunidad para que Javier Aguirre observe a sus jugadores y realice ajustes antes del debut en el torneo. La afición sigue de cerca al combinado azteca, con la esperanza de ver una actuación sólida que genere confianza de cara a la justa mundialista.

01:42 hsHoy
01:32 hsHoy

Ya se encuentran listos los uniformes del Tri

La Selección Mexicana jugará con la playera verde de local.

X: @miseleccionmx
X: @miseleccionmx
01:26 hsHoy

¡Estos son los once que salen de Serbia!

@FSSrbije
@FSSrbije
01:18 hsHoy

¡Así sale el Tri ante Serbia!

@miseleccionmx
@miseleccionmx
01:14 hsHoy

Veljko Paunović confía en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “Tiene todo para hacer historia”

El exentrenador de Chivas confía en que el Tri puede trascender como anfitrión del Mundial 2026

El estratega de Serbia le dedicó unas palabras de apoyo al Tri previo al amistoso.
El estratega de Serbia le dedicó unas palabras de apoyo al Tri previo al amistoso.

A pocos días de que arranque la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana sigue recibiendo muestras de respaldo desde distintos frentes.

Leer la nota completa
00:50 hsHoy

La Selección de Serbia se hace presente en el Nemesio Diez

Los dirigidos por Veljko Paunovic ya se encuentran presentes de igual manera en el recinto.

Serbia ya está en el Nemesio Diez. (redes sociales)
Serbia ya está en el Nemesio Diez. (redes sociales)
00:37 hsHoy

Llegada del Tri al Estadio Nemesio Diez

El Vasco Aguirre y sus seleccionados ya se encuentran en el recinto ubicado en Toluca para disputar el amistoso.

El conjunto mexicano ya está presente en el Nemesio Diez. (redes sociales)
El conjunto mexicano ya está presente en el Nemesio Diez. (redes sociales)
00:32 hsHoy

México vs Serbia: esta sería la alineación de Javier Aguirre para el último duelo previo al Mundial 2026

El encuentro frente a Serbia será apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones

(EFE/Sáshenka Gutiérrez)
(EFE/Sáshenka Gutiérrez)

La Selección Mexicana disputará este jueves su último partido de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026Estadio Nemesio DiezJavier Aguirremexico-deportesmexico-noticias

Últimas noticias

Afición del América hace llorar a André Jardine en su último día en Coapa

El tricampeón brasileño se despidió del público rodeado de los títulos que conquistó como entrenador de las Águilas

Afición del América hace llorar a André Jardine en su último día en Coapa

Efraín Juárez no seguirá en Pumas para el Apertura 2026 tras presentar su renuncia, según reportes

El estratega que llevó a los universitarios a una final no habría concretado acuerdos con la directiva de cara al siguiente torneo

Efraín Juárez no seguirá en Pumas para el Apertura 2026 tras presentar su renuncia, según reportes

Checo Pérez debuta como actor junto a Lily Collins en Emily en París: ¡De la pista a la pantalla!

Previo a celebrarse el Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano fue captado interactuando con la famosa actriz

Checo Pérez debuta como actor junto a Lily Collins en Emily en París: ¡De la pista a la pantalla!

Raúl Jiménez protagoniza encuentro con Cristiano Ronaldo y Mbappé antes del Mundial 2026

El video también sumó a referentes como Erling Haaland, Jorge Campos y Ronaldinho en una trama de caos deportivo

Raúl Jiménez protagoniza encuentro con Cristiano Ronaldo y Mbappé antes del Mundial 2026

México, tierra de goles: el máximo anotador en los Mundiales organizados por el país

Gerhard Müller se consagró como el goleador histórico en la Copa del Mundo de México 1970 al firmar 10 dianas; marca que sigue vigente

México, tierra de goles: el máximo anotador en los Mundiales organizados por el país

ÚLTIMAS NOTICIAS

Siri de Apple revelaría una secretaria real al estilo ‘Supersónicos’ con acceso a tu vida personal

Siri de Apple revelaría una secretaria real al estilo ‘Supersónicos’ con acceso a tu vida personal

No es solo la batería: los riesgos de tener el Bluetooth del celular siempre activado

El romántico mensaje de Nick Sícaro a Daniela Celis en el día del cumpleaños de la ex Gran Hermano: “Te quiero”

Waymo no quiere contaminar: convertirá las baterías de sus robotaxis viejos en sistemas de almacenamiento solar

Hincha de Instituto y dedicado a la construcción: quién es Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega

INFOBAE AMÉRICA

Honduras registra alta probabilidad de lluvias por influencia de la Tormenta Tropical Amanda

Honduras registra alta probabilidad de lluvias por influencia de la Tormenta Tropical Amanda

‘Persépolis’: el eterno viaje en busca de identidad que continúa rompiendo fronteras

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna esta semana desde Estados Unidos

Panamá activa plan hospitalario ante riesgo de casos importados de sarampión

Advierten un déficit de entre 6 mil y 13 mil motoristas y alertan por drogas al volante en Guatemala

DEPORTES

La durísima entrada de Casemiro a Endrick en el entrenamiento de Brasil que alarmó a los hinchas a días del debut en el Mundial

La durísima entrada de Casemiro a Endrick en el entrenamiento de Brasil que alarmó a los hinchas a días del debut en el Mundial

Tiene 8 años, descubrió el tenis en una plaza y ya compitió en el Nacional de Menores: el sorprendente camino de Tomás

La final menos pensada en París: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska tendrán un cruce inédito por la gloria en Roland Garros

La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial