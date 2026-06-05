La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

El nuevo concepto de ceremonias antes de los partidos del Mundial

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) presentó un nuevo concepto de ceremonias previas a los partidos del Mundial 2026 que modifica el esquema tradicional de presentación de equipos e integra al público como parte activa del espectáculo dentro del estadio.

El cambio más visible del nuevo formato es la disposición de los jugadores durante los himnos nacionales. A diferencia del protocolo habitual, todos los futbolistas convocados para cada partido -y no solo los once titulares- formarán un círculo alrededor de un mosaico ubicado en el círculo central del campo. La medida busca que cada integrante del plantel comparta ese momento de representación nacional en el escenario del torneo.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó el espíritu de la iniciativa: “La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”.

Los futbolistas ingresarán al campo a través de un arco ubicado cerca del túnel

El rediseño también alcanza al recorrido de los equipos desde los vestuarios. Los futbolistas ingresarán al campo a través de un arco ubicado cerca del túnel, acompañados por integrantes del programa juvenil de la FIFA. A lo largo del terreno de juego se distribuirán banderas de los países participantes y elementos visuales del organismo rector del fútbol mundial.

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Para involucrar al público desde todas las ubicaciones del estadio, el nuevo esquema contempla el uso de banderas de grandes dimensiones de los países en disputa, junto con elementos estratégicamente distribuidos sobre el césped. La propuesta apunta a que cada espectador, sin importar su posición en las tribunas, forme parte de la atmósfera del partido desde antes del pitido inicial.

Tras los himnos, el protocolo retomará las prácticas habituales: saludos, fotografías de los titulares y el sorteo entre capitanes. A medida que avance la Copa del Mundo, en las rondas posteriores se sumarán elementos adicionales como humo de colores y pirotecnia.

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Los socios comerciales de la FIFA también tendrán presencia en la ceremonia, con aportes tanto en el programa juvenil como en el túnel de vestuarios, donde se combinarán elementos tradicionales con otros de nuevo cuño. La canción oficial del Mundial 2026 servirá de marco sonoro para el conjunto de la ceremonia.

El nuevo esquema contempla el uso de banderas de grandes dimensiones

Por otro lado, la cita tendrá tres ceremonias inaugurales en tres países distintos, con carteles artísticos que combinan música latina, pop global y K-pop en un formato sin antecedentes en la historia del torneo. La FIFA confirmó los detalles de cada espectáculo, desarrollados en colaboración con Balich Wonder Studio, que abrirán el primer torneo con 48 selecciones y 104 partidos.

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La apertura del torneo se produce el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde México recibirá a Sudáfrica en el partido inaugural. La ceremonia arranca 90 minutos antes del pitido inicial, a las 14:30 (hora argentina), con un espectáculo que la FIFA describió como cargado de “sonido, color y significado”. El cartel incluye a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs y Danny Ocean, además de la cantante sudafricana Tyla, cuya presencia funciona como guiño al equipo visitante.

Al día siguiente, el viernes 12 de junio, se producen dos ceremonias en simultáneo. La primera corresponde a Canadá, que celebra su apertura a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Toronto. El espectáculo reúne a Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy, entre otros.

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Esa misma noche, Estados Unidos cierra el ciclo de aperturas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, 90 minutos antes del partido entre la selección local y Paraguay, pactado para las 22:00 (hora argentina). El cartel confirmado incluye a Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y nuevamente Tyla.