La estrategia que plantearon está dividida en dos. Por un lado pretenden que el kirchnerismo no plante en sus municipios candidatos que puedan competirles. "Queremos poner todo el esfuerzo en armarnos para ganarle a Macri y no en dirimir una interna", reflexionó un intendente importante del conurbano. De esa forma se liberarían de competir con un rival peronista en el seno de sus localidades. Además, advierten que podrían tener que enfrentar a los candidatos que ponga el peronismo federal que representan Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, y eso los obligaría a tener que pelear por el electorado peronista. Desgaste que no podrán evitar.