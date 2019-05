Sergio Massa se enteró por un periodista de que Cristina Fernández había decidido avanzar otro paso para consolidar su candidatura presidencial representando al peronismo tradicional. Llegó a su bunker de la Avenida Libertador, encendió su televisor gigante y vio como CFK sonreía junto a sus compañeros de incontables batallas políticas. Massa ya no tenía dudas de que Cristina se lanzará a recuperar la Casa Rosada y fatigó sus dos teléfonos celulares para ratificar sus convicciones políticas: "No me bajo, soy candidato, no cierro con ella", eran las tres frases que repetía el líder de Alternativa Federal para reducir la ofensiva del kirchnerismo que lo colocaba como un simple alfil de la expresidente.