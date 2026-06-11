Marchas y operativo SSC complican acceso al Estadio Ciudad de México: rutas afectadas y horarios clave del Mundial 2026

Un amplio despliegue de seguridad con policías y vehículos blindados se observa en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, donde se congregan multitudes para un evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre total del polígono “Última Milla” alrededor del Estadio Ciudad de México entró en vigor a las 05:00 horas de este jueves, según confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital. La medida se suma a ocho marchas sociales convocadas para el mismo día, lo que convierte el sur de la ciudad en la zona de mayor riesgo vial desde la madrugada y a lo largo de toda la jornada inaugural del Mundial 2026.

El partido entre México y Sudáfrica arranca a las 11:30 horas. Las puertas del estadio abrieron desde las 09:00 horas, y toda la red de transporte especial opera desde las 07:00 horas.

PUBLICIDAD

#SeguridadMundial l La Ciudad de México es una de las sedes donde se llevará a cabo el Mundial de Futbol; por ello, la #SSC desplegará a policías en puntos estratégicos para garantizar la seguridad de aficionados, visitantes y residentes.



Disfruta tu visita, nosotros cuidamos de… pic.twitter.com/kxB93OO4mV — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 10, 2026

Qué calles están cerradas por el operativo oficial

Infografía oficial muestra el plan de movilidad y seguridad para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca y la Ciudad de México, detallando cierres viales y despliegue de fuerzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSC delimitó un polígono de seguridad que restringe la circulación de vehículos no autorizados. Sus fronteras son: Avenida Santa Úrsula al norte; Circuito Azteca y lateral del Anillo Periférico al sur; Avenida del Imán y Gran Sur al poniente; y Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres al oriente.

Dentro del polígono, la SSC confirmó cierres parciales en San Guillermo–Santa Úrsula, San Guillermo–San Jorge, San Guillermo–San Alejandro, Santo Tomás–San Jorge y Santo Tomás–San Alejandro.

PUBLICIDAD

Los cierres totales aplican en San Gabriel–Santa Úrsula, San Benjamín–Santa Úrsula, San Cástulo–Santa Úrsula, San Celso–Santa Úrsula y San León–Santa Úrsula.

Solo podrán ingresar al polígono peatones con boleto válido, residentes acreditados con código QR, vehículos de emergencia y unidades con acreditación FIFA. No habrá estacionamiento público dentro del perímetro.

PUBLICIDAD

Ocho marchas confirmadas: rutas y horarios

Elementos de la policía de tránsito de la SSC CDMX implementan un operativo vial con vallas y patrullas en la Calzada de Tlalpan, bloqueando el paso vehicular cerca del Estadio Azteca durante un día de partido del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al operativo oficial se suman ocho movilizaciones sociales que convergerán en el sur de la ciudad. El pico de afectación se estima entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando los contingentes avancen hacia el estadio.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) —con más de 100 mil integrantes en plantón permanente desde el 1 de junio— realizará marchas intermitentes desde el Zócalo y Paseo de la Reforma a partir de las 08:00 horas, con bloqueos al FIFA Fan Fest y “marchas relámpago” hacia terminales de transporte masivo.

PUBLICIDAD

Los transportistas de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) se concentrarán en la glorieta de Vaqueritos, sobre el Anillo Periférico Sur, desde las 09:30 horas, para avanzar en caravana lenta hacia la intersección con Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan.

El colectivo de madres buscadoras Hasta Encontrarles CDMX marchará desde Avenida Santa Úrsula–Parque Cantera a partir de las 09:00 horas, con una concentración paralela en el Fan Fest del Zócalo para visibilizar la crisis de desapariciones.

PUBLICIDAD

Las organizaciones campesinas del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) partirán desde Calzada de Tlalpan a la altura de División del Norte a las 10:00 horas, ocupando carriles centrales y laterales con dirección al estadio.

Pensionados de Pemex y CFE se concentrarán en Periférico Sur, frente al Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Picacho, a las 10:00 horas, para marchar hacia el cruce de Viaducto Tlalpan.

PUBLICIDAD

Trabajadores del sector salud tomarán Avenida del Imán desde el Parque Cantera a las 10:30 horas, bloqueando el acceso poniente al circuito del estadio.

Colectivos sociales convocaron una “cascarita contra el despojo y por la vida” sobre Avenida del Imán, también con llegada prevista a las 13:00 horas frente al recinto.

PUBLICIDAD

Todos los contingentes tienen como objetivo común converger frente al Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas, bajo la consigna “Si no hay solución, no rodará el balón”.

Vialidades críticas a evitar este jueves

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la SSC identificó las siguientes arterias con mayor riesgo de colapso durante toda la jornada:

Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, Avenida del Imán, Insurgentes Sur en el tramo de Ciudad Universitaria a Perisur, División del Norte, Santa Úrsula, Circuito Azteca, Acoxpa, Calzada del Hueso, San Jerónimo y Viaducto Tlalpan.

PUBLICIDAD

Rutas alternas recomendadas por OVIAL

Un mapa plano ilustra los cierres viales con conos y vallas alrededor del Estadio Azteca, mostrando las calles afectadas y logos del Gobierno de la CDMX y la SSC para informar a los ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad vial publicó alternativas según el punto de origen:

Al norte y oriente: Avenida División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior. Para sustituir Calzada de Tlalpan: Eje Central Lázaro Cárdenas, Ejes 1, 2 y 3 Oriente, Avenida Escuela Naval Militar o Avenida Acueducto.

Al sur: Carriles centrales del Anillo Periférico, San Fernando e Insurgentes. Para evitar Periférico Sur y División del Norte: Eje 3 Oriente, Avenida Canal de Chalco o Benito Juárez.

Al poniente: Avenida Aztecas, Avenida Universidad, Avenida Insurgentes y Avenida Revolución. Para evitar Insurgentes Sur en la zona de CU y Perisur: Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec o Niza.

Al oriente: Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional.

Para evitar bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), Avenida Oceanía o Circuito Interior.

Cómo llegar al estadio sin auto

La imagen muestra el diseño del Estadio Ciudad de México como una de las sedes principales para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando su estructura con acentos rojos bajo el logo oficial del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 16 rutas del CETRAM Huipulco fueron reubicadas sobre Viaducto Tlalpan: hacia el norte en la esquina con Arenal, y hacia el sur en la esquina con Juan Bosco.

El servicio Park & Ride ($500 MXN) opera desde las 07:00 horas con autobuses eléctricos de ida y vuelta al CETRAM Huipulco desde Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso.

Las rutas directas RIDE ($350 MXN) parten de Bellas Artes, CETRAM Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Estadio Olímpico Universitario, Parque México y San Jerónimo, con destino a las inmediaciones de Santa Úrsula y Santo Tomás.

El Tren Ligero operará en modo dedicado y suspenderá su servicio ordinario tres horas antes del partido. Desde las principales estaciones del Metro —Perisur, Tasqueña, Universidad y Cañaverales— habrá rutas de conexión hacia el estadio. Al bajar, los aficionados recorrerán entre 20 y 30 minutos a pie por siete rutas peatonales habilitadas hacia las Puertas A y B.

La ciclovía de Calzada de Tlalpan estará habilitada para un flujo de hasta 2,000 bicicletas y 2,000 scooters, con corrales en Héroes del 47, Anillo de Circunvalación, Viaducto Tlalpan, Skate Park “Los Multis” y General Anaya.

Los taxis y aplicaciones contarán con una geocerca digital que les impedirá ingresar al área peatonal. Sus bahías de ascenso y descenso estarán en Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Anillo Periférico, Acoxpa y Calzada Acoxpa, Acoxpa y División del Norte, y Boulevard Gran Sur con Avenida del Imán.

La postura del gobierno y el antecedente del 9 de junio

El martes 9 de junio, más de 6,000 integrantes de la CNTE marcharon sobre Calzada de Tlalpan con intención de llegar al estadio, pero fueron contenidos por vallas policiales en el cruce de División del Norte y se retiraron al Zócalo.

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, les pidió en ese momento manifestación pacífica y respeto a los asistentes al partido inaugural. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, decretó el 11 de junio como día sin clases en preescolar, primaria y secundaria en todo el país, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió actividades presenciales para reducir la presión vial.

Brugada descartó cualquier acción represiva contra las protestas, pero precisó que el despliegue de más de 10,000 elementos de seguridad en los alrededores del estadio y los corredores hoteleros tiene como objetivo garantizar el disfrute del evento a los asistentes.