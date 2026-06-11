Perú

CANATUR y gremios turísticos denuncian riesgo de desmantelamiento técnico en el MINCETUR y PROMPERÚ

El gremio turístico advirtió que preservar el conocimiento y la experiencia de los profesionales del sector es clave para evitar retrocesos institucionales

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En pro de impulsar el turismo, el Gobierno ha instaurado estrategias que dan fines de semana prolongados al combinar días no laborales con festivos habituales. Foto: página web del Mincetur
CANATUR PERÚ afirmó que el turismo en el Perú genera empleo formal, impulsa la descentralización productiva y crea oportunidades para millones de personas.

La Cámara Nacional de Turismo del Perú (CANATUR PERÚ) y la organización ProTurismo han solicitado públicamente que se respete la permanencia de los equipos técnicos y profesionales en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y en PROMPERÚ, tras la reciente juramentación de Berthin Gómez Vela como titular del sector.

Ambas instituciones consideran que la estabilidad de los cuadros técnicos garantiza la ejecución de políticas de Estado y proyectos estratégicos para el desarrollo del turismo y las exportaciones peruanas.

El pedido de los gremios ante la transición gubernamental

En un contexto de transición política, CANATUR PERÚ, que representa a gremios, cámaras regionales, provinciales y destinos turísticos del país, saludó la designación del nuevo ministro y remarcó la importancia de preservar el conocimiento y la experiencia acumulada por los profesionales del MINCETUR y sus organismos adscritos.

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La continuidad de estos equipos es considerada clave para evitar retrocesos institucionales y asegurar la ejecución de proyectos de promoción, sostenibilidad e innovación turística en todo el país.

Turistas en Machu Picchu
La continuidad de los equipos técnicos fue vinculada con avances en posicionamiento internacional, diversificación de mercados, economía circular y oferta turística nacional.

Según el pronunciamiento, los avances logrados en posicionamiento internacional, diversificación de mercados, impulso a la economía circular y fortalecimiento de la oferta turística nacional han sido posibles gracias al trabajo sostenido de equipos técnicos que han trascendido diferentes gobiernos.

CANATUR PERÚ hizo énfasis en que “el turismo constituye una actividad estratégica para la economía peruana, genera empleo formal, impulsa la descentralización productiva y crea oportunidades para millones de peruanos”.

La posición de ProTurismo acerca de PROMPERÚ

Por su parte, ProTurismo resaltó la función estratégica de PROMPERÚ en la promoción turística, exportaciones y atracción de inversiones.

En su comunicado, la organización pidió que se mantenga la continuidad de los equipos técnicos y profesionales, asegurando así el cumplimiento de estrategias y compromisos asumidos con sectores productivos, gobiernos regionales y mercados internacionales.

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Productos nacionales 'nostálgicos' incrementan su exportación. (Foto: El Peruano)
CANATUR PERÚ y ProTurismo defendieron la meritocracia, la especialización y el profesionalismo como base de la competitividad turística y exportadora del Perú.

PROMPERÚ ha sido definida como una herramienta fundamental para la competitividad nacional, con impactos directos en la generación de empleo, descentralización económica, internacionalización de empresas y fortalecimiento de la imagen del país.

Para ProTurismo, es indispensable preservar el capital humano especializado y garantizar que los proyectos en ejecución no se vean interrumpidos por cambios administrativos.

El turismo como motor de desarrollo y la defensa de la meritocracia

Tanto CANATUR PERÚ como ProTurismo reafirmaron la importancia de que el sector continúe guiándose por criterios de meritocracia, especialización y profesionalismo.

Consideran que la institucionalidad técnica construida durante años ha permitido que el turismo y las exportaciones peruanas mantengan una visión de largo plazo, orientada hacia el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

Turismo vivencial en auge: comunidades nativas promueven experiencias únicas por Semana Santa. (Foto: Agencia Andina)
La Cámara Nacional de Turismo del Perú y ProTurismo pidieron al ministro Berthin Gómez Vela que mantenga los equipos técnicos del MINCETUR y de PROMPERÚ.

Las organizaciones advirtieron que la continuidad de los equipos técnicos y de los proyectos en marcha debe figurar entre las principales prioridades nacionales, especialmente durante la transición. Sostuvieron que la gestión basada en resultados y experiencia asegura la eficiencia de las políticas públicas y la confianza de los actores del sector.

El pronunciamiento de CANATUR PERÚ y ProTurismo fue respaldado por gremios y cámaras de todas las regiones, quienes consideran que la articulación público-privada y la preservación de equipos técnicos representan la mejor garantía para la consolidación de la competitividad turística y exportadora del Perú.

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