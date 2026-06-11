Colombia

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Las autoridades encontraron la camioneta de los secuestrados incinerada con drones y evidencias que apuntarían a un ajuste de cuentas entre grupos armados, según Andrés Julián Rendón

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Andrés Julián Rendón aseguró que los secuestrados en Remedios, Antioquia, serían pertenecientes a las disidencias de las Farc- crédito Gobernación de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció tras el rapto de al menos cuatro personas en el sector El Diamante, jurisdicción de Segovia, a manos de hombres armados que, además, habrían incinerado la camioneta de los rehenes.

Tras el hecho, las autoridades inspeccionaron la camioneta destruida en la que se hallaron elementos como drones, y emprendieron la investigación con la hipótesis de que se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos armados ilegales.

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En ese sentido, la autoridad departamental explicó que “todo parece indicar que —los secuestrados— pertenecen a la estructura criminal de las Farc, por los equipos que había al interior de esta camioneta”.

Una camioneta de servicio público fue interceptada en El Diamante, en Segovia, y cinco personas fueron privadas de la libertad en el nordeste de Antioquia - crédito X
Una camioneta de servicio público fue interceptada en El Diamante, en Segovia, y cinco personas fueron privadas de la libertad en el nordeste de Antioquia - crédito X

El gobernador detalló que la violencia reciente en la zona responde a una cadena de retaliaciones entre grupos armados “que tanto han crecido en el gobierno de Petro. No se nos olvide que las Farc, durante el mandato de Petro, han crecido el 70% en Antioquia; el Clan del Golfo, un 60%”, sostuvo en una entrevista con Caracol Radio.

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Según Rendón, la escalada comenzó en marzo tras la masacre de siete personas en Vegachí, atribuida a Luis Daniel Terán Baldovino, alias Chuzo o “Niño”, que pasó del Clan del Golfo al frente 4º de las Farc bajo el mando de alias John Fiera.

En su aclaración, señaló que “Chuzo” lidera retaliaciones y asesinatos contra supuestos colaboradores del Clan del Golfo en municipios como Remedios y Segovia.

Fue así como el pasado 6 de junio en el municipio de Remedios secuestraron a cuatro personas que después asesinaron. Luego pretendieron hacer lo mismo en otra vereda (...) y en consecuencia secuestraron a una persona de quien se desconoce el paradero hoy día. Y recientemente en el municipio de Segovia, fueron unos cuatro integrantes de las Farc de esa misma estructura que recibe órdenes a Calarcá, volvieron a ser secuestrados”, precisó.

El mandatario antioqueño advirtió que la situación se concentra en municipios del nordeste antioqueño y algunos del sur de Bolívar.

Estas son las millonarias sumas que se ofrecen como recompensas por los responsables de los secuestros y asesinatos de cuatro campesinos en Segovia, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X
Estas son las millonarias sumas que se ofrecen como recompensas por los responsables de los secuestros y asesinatos de cuatro campesinos en Segovia, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

Además, denunció presión política a civiles por parte de las Farc en el norte del departamento y que “están constriñendo a la población en municipios que ellos creían que eran suyos para que voten por el candidato del partido de gobierno. Eso está pasando concretamente en los municipios del norte de Antioquia, Angostura y Campamento”.

Así, desde la Gobernación de Antioquia se están ofreciendo recompensas de hasta 300 millones de pesos por “John Fiera” y hasta 100 millones por alias Chuzo y alias Veneco, todos señalados como responsables de la ola de violencia en la región. Las autoridades continúan con la búsqueda de los desaparecidos y el seguimiento a los responsables directos de estos hechos.

Ejército liberó a cinco personas que permanecían amarradas en una vivienda rural de Remedios, Antioquia

El 6 de junio de 2026, el gobernador confirmó que tropas del Ejército Nacional liberaron a cuatro adultos y un menor de edad que permanecían amarrados en una vivienda en la vereda Mata Arriba, zona rural del municipio antioqueño de Remedios.

La operación, realizada por el Batallón de Selva N.º 55 de la Décima Novena Brigada, se efectuó tras el hallazgo de las cinco personas retenidas bajo condiciones que ponían en riesgo su vida.

Liberación de campesinos secuestrados en Remedios, Antioquia - crédito Ejército
Liberación de campesinos secuestrados en Remedios, Antioquia - crédito Ejército

La intervención de las tropas permitió evitar un nuevo homicidio luego de que en la vereda Las Camelias del mismo municipio, se cometiera la masacre de los cuatro campesinos a manos de los mencionados integrantes de las disidencias de las Farc, Estructura 4 del Bloque Magdalena Medio.

Al notar la presencia militar, los miembros del grupo armado ilegal huyeron del sector. Las autoridades investigan si los responsables de la retención se llevaron consigo a otro ciudadano, cuya situación permanece bajo verificación.

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