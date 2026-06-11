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Portugal ganó su último partido amistoso antes del Mundial 2026 con la nómina que utilizaría para enfrentar a Colombia

Con anotaciones de Pedro Neto y Francisco Conceinsao, Portugal derrotó 2-1 a Nigeria, que descontó de la mano de Akor Adams. Conozca cómo formaría el equipo de Roberto Martínez para enfrentar a la Tricolor

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Cristiano Ronaldo, que nunca ha ganado la Copa del Mundo, será titular y capitán con su selección para el Mundial 2026 - crédito Rodrigo Antunes/Reuters
Cristiano Ronaldo, que nunca ha ganado la Copa del Mundo, será titular y capitán con su selección para el Mundial 2026 - crédito Rodrigo Antunes/Reuters

Con Cristiano Ronaldo como capitán, la selección de Portugal ganó 2-1 ante Nigeria el último partido amistoso y de preparación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En línea con lo que había asegurado el medio deportivo del país portugués A Bola, Roberto Martino, utilizó la nómina tipo que sería titular en la próxima cita orbital, y con la que espera validar el favoritismo con el que llega al torneo. Esa misma alineación que enfrentaría Colombia, el próximo sábado 27 de junio de 2026 en la tercera fecha de la fase de grupos.

La titular fue Diogo Costa en el arco; Nelson Semedo como lateral derecho, Gonzalo Inácio y Rubén Días de centrales; y Diogo Dalot cubriendo el sector izquierdo defensivo. Aquí podría existir un cambio respecto a la nómina que afirma A Bola enfrentará la Copa del Mundo y es el ingreso de Nuno Méndez, el lateral izquierdo campeón de la Uefa Champions League con el París Saint Germain. En efecto, Méndez ingresó para la segunda parte por Dalot. En la mitad de la cancha jugaron Vitinha, Bruno Borges y Joao Neves; y en el frente de ataque, Trincao, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. Quizás podría existir la inclusión de Rafael Leao y Bernardo Silva, pero no existiría mayor cambio, según sigue afirmando A Bola, en la titular de Portugal para la Copa del Mundo 2026.

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Roberto Martínez es el actual director técnico de la selección de Portugal, es la segunda selección que dirige en su trayectoria junto a Bélgica - crédito Rodrigo Antunes/Reuters
Roberto Martínez es el actual director técnico de la selección de Portugal, es la segunda selección que dirige en su trayectoria junto a Bélgica - crédito Rodrigo Antunes/Reuters

Cómo le fue a Portugal ante Nigeria, según la prensa de ese país

Los lusos se adelantaron con un gol de Pedro Neto, pero sufrieron para controlar el partido y permitieron el empate de Akor Adams antes del descanso. En la segunda parte mejoraron en posesión y manejo del balón, aunque siguieron mostrando problemas de definición. Finalmente, Francisco Conceição marcó el tanto de la victoria a falta de 12 minutos para el final.

La sensación que dejó el equipo de Roberto Martínez fue la de una selección efectiva en los momentos decisivos, pero sin la contundencia que se espera de uno de los favoritos al título, según la calificación de A Bola. Incluso Cristiano Ronaldo terminó siendo uno de los focos de atención por las oportunidades desperdiciadas y por cerrar los dos amistosos previos al Mundial sin anotar.

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Esta fue la alineación titular de la selección de Portugal para enfrentar a Nigeria, la misma que afrontaría la Copa del Mundo 2026 - crédito Rodrigo Antunes/Reuters
Esta fue la alineación titular de la selección de Portugal para enfrentar a Nigeria, la misma que afrontaría la Copa del Mundo 2026 - crédito Rodrigo Antunes/Reuters

De hecho, Portugal también había derrotado 2-1 a Chile días antes en otro encuentro donde mostró irregularidades defensivas y dificultades para imponer condiciones durante varios tramos del compromiso. Así, aunque llega con dos victorias consecutivas, el combinado europeo arribará a la Copa del Mundo con interrogantes sobre su nivel real frente a rivales de mayor exigencia como Colombia.

Además, la prensa portuguesa destacó que el equipo sigue dependiendo en varios momentos de las individualidades de sus figuras para resolver partidos cerrados. Aunque cuenta con una de las nóminas más talentosas del torneo, todavía no ha mostrado la fluidez colectiva ni la solidez defensiva que exhibió en sus mejores presentaciones durante el ciclo de Roberto Martínez.

Luis Díaz jugó 45 minutos y tendrá 10 días de recuperación hasta el partido de la fecha 1 ante Uzbekistán - crédito FCF
Luis Díaz es el único jugador de Colombia que supera en valor de mercado al hombre de su misma posición en Portugal, se trata de Rafael Leao - crédito FCF

¿Y cuál sería la alineación de la selección Colombia ante esa Portugal?

El equipo titular de los dirigidos por Néstor Lorenzo sale casi que de memoria. Según lo que se evidenció en la Eliminatoria al Mundial 2026 y en los cuatro últimos partidos amistosos de la Tricolor, Colombia formaría ante Portugal con Camilo Vargas en la portería; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi y Johan Mojica en la zona defensiva; Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez en la mitad de la cancha; y más adelante Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz.

La diferencia entre los titulares de una selección y otra es notoria en calidad. Por lo menos así lo demuestra el valor de mercado de cada uno de los jugadores, en donde Colombia solo logra igualar a algún jugador de Portugal en el caso de Luis Díaz con Rafael Leao. El colombiano tasado en 70 millones de euros y el Portugués en 50, según Tranfermakt. De resto, en todos los otros nombres es superior Portugal en ese ítem por amplia diferencia al equipo colombiano.

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