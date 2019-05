View this post on Instagram

ESCLARECIMIENTO DEL ATAQUE OCURRIDO AL BUSTO DE NESTOR KIRCHNER ✔ . 🚨Gracias al sistema LPR del Centro de Monitoreo y Prevención se pudo identificar a quien violentó el busto de Néstor Kirchner. Luego de horas de investigación llevados a cabo por el personal del CMP, el material fílmico arrojó como resultado que un vehículo Volkswagen Polo fue utilizado para cometer el hecho vandálico; gracias al sistema de LPR se pudo visualizar el mismo vehículo en otros puntos de la ciudad. . Rápidamente, personal de calle de policía a cargo de Juan Ciardi y la ayudantía fiscal dieron con el paradero del autor del hecho y con el vehículo. Ahora se encuentra a disposición de la justicia.