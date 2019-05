En el entorno de Lavagna no esperan que haya un respaldo público a su candidatura, pero sí que Schiaretti comience a dar señales claras en el el campo electoral. En definitiva, no anhelan definiciones que saben que no llegarán, sino movimientos que den cuenta de un acompañamiento al ex ministro. En Córdoba advierten que están absolutamente concentrados en las elecciones locales y que una vez que logren la reelección -las encuestas marcan una diferencia muy amplia con sus competidores- el "Gringo", como se lo conoce al gobernador, comenzará a mover sus fichas en el tablero nacional.