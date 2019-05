"No me interesa el humor de los mercados financieros ni del Fondo Monetario Internacional. Van a tener que esperar en la Argentina, primero tenemos que poner por delante la enorme deuda interna que está generando este gobierno, tenemos que poner por delante la generación de trabajo para argentinas y argentinos, no se pueden seguir pagando las tarifas que se paguen", sostuvo el hijo de Cristina Kichner.