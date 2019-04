"No voy a renunciar ni a tomarme una prolongada licencia, ni a jubilarme, ni a enfermarse, ni a deprimirme. No pienso escurrirme en silencio de la escena que hoy me tiene como protagonista. Si se considera, una vez evaluado mi desempeño y puestas en consideración mis explicaciones del mismo, y resulto finalmente removido de mi cargo, deberán notificarme de ello en mi despacho. Allí, a no dudarlo, me encontrarán sentado y trabajando frente a mi computadora", asegura el magistrado que quedó en la mira pública y motivó una marcha pidiendo su destitución y "basta de impunidad".