Colombia

Así deben votar los jóvenes en las próximas elecciones presidenciales en Colombia

El evento denominado “Vota Fest” incluyó una simulación de sufragio junto con exposiciones sobre aspirantes presidenciales, promoviendo el intercambio de ideas y el ejercicio práctico para quienes votarán por primera vez

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La iniciativa organizada en Medellín reunió a más de cincuenta jóvenes para fortalecer el conocimiento electoral y estimular el diálogo democrático a través de foros, simulacros de votación y exposiciones informativas sobre candidatos y propuestas - crédito @cienciaspoliticasupb/Instagram

A pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, un grupo de estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, organizó el “Vota Fest 2026”, una experiencia orientada a acercar a los jóvenes al proceso democrático y a medir el clima político que reina entre las nuevas generaciones.

El evento, impulsado desde la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, combinó pedagogía electoral y análisis político con espacios interactivos, en un contexto en el que la discusión ciudadana y la polarización se han instalado en las redes sociales y los campus universitarios.

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El objetivo central fue profundizar el conocimiento sobre el sistema electoral y fomentar una ciudadanía informada, justo cuando muchos jóvenes participarán por primera vez en unos comicios presidenciales.

Uno de los puntos más destacados del “Vota Fest 2026″ fue la simulación de voto, realizada con el apoyo de la Registraduría Nacional, que permitió a los asistentes experimentar cada paso del proceso de sufragio, desde la elección del candidato hasta la consignación del voto.

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La simulación de voto, apoyada por la Registraduría Nacional, permitió a los estudiantes experimentar paso a paso el sufragio presidencial en Colombia - crédito @cienciaspoliticasupb/Instagram
La simulación de voto, apoyada por la Registraduría Nacional, permitió a los estudiantes experimentar paso a paso el sufragio presidencial en Colombia - crédito @cienciaspoliticasupb/Instagram

Además, el “museo de propuestas y candidatos” ofreció una galería informativa sobre los perfiles, los planes de gobierno y las principales iniciativas de quienes aspiran a la Presidencia de Colombia.

De acuerdo con los organizadores del evento, la actividad se desarrolló en medio de un ambiente de creciente conversación política dentro y fuera de las aulas universitarias, en el que el futuro del país se ha convertido en eje central del debate público.

Según relató Jerónimo Trujillo, estudiante de Ciencias Políticas y participante del evento, la iniciativa surgió con la intención de acercar la política a los jóvenes desde una perspectiva práctica: “La intención del Vota Fest fue invitar a todos los jóvenes y a la comunidad académica a que conocieran quiénes son los candidatos, por qué es importante votar y cómo se eligen los próximos dirigentes del país”, afirmó Trujillo a El Colombiano.

Su testimonio resume el enfoque del programa, que incluyó conversatorios dirigidos por expertos sobre participación ciudadana y los criterios que influyen a la hora de votar.

Más de cincuenta estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas participaron activamente en el foro y la simulación de voto - crédito @upbcolombia/Instagram
Más de cincuenta estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas participaron activamente en el foro y la simulación de voto - crédito @upbcolombia/Instagram

La experiencia como votantes es un aspecto clave para muchos de los asistentes. Tamás Cháverra, estudiante de Licenciatura en Español e Inglés, expresó a El Colombiano: “Aprendimos cómo votar correctamente, cuáles son las reglas que rigen a los candidatos y por qué es importante informarse antes de tomar una decisión”.

Este ejercicio académico permitió aclarar dudas sobre el funcionamiento del sistema electoral y las responsabilidades de quienes emitirán su voto en 2026.

La iniciativa surge ante la necesidad de concientizar a la población sobre la importancia de la pedagogía electoral, lo que incluye la ejecución correcta del voto, la formación en el reconocimiento de propuestas electorales de calidad y las formas de acceder a información sobre temas de interés público, tales como el funcionamiento de los órganos estatales y el proceso de designación de los cargos de elección popular”, se lee en el comunicado emitido por la Universidad Pontificia Bolivariana.

El Vota Fest 2026 emergió de la inquietud de Natalia Cardona e Isabella Castaño, estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, ante la fatiga política detectada entre la juventud.

Las organizadoras explicaron que el propósito inicial era aprovechar el contexto electoral para fortalecer la autonomía de los votantes y demostrar que el debate político no pertenece únicamente a ciertos segmentos sociales.

El evento promovió una ciudadanía informada al aclarar dudas sobre el sistema electoral y las responsabilidades al votar en 2026 - crédito @upbcolombia/Instagram
El evento promovió una ciudadanía informada al aclarar dudas sobre el sistema electoral y las responsabilidades al votar en 2026 - crédito @upbcolombia/Instagram

Al obtener el apoyo de docentes, directivos y otros estudiantes, el evento logró consolidarse como un espacio de diálogo genuino sobre la democracia y la participación.

Desde la dirección de la universidad, el objetivo quedó definido: “Promover una ciudadanía más informada y consciente, especialmente entre los jóvenes que participarán por primera vez en unas elecciones presidenciales”.

La apuesta, según subrayan las organizadoras, consistió en acercar la política a los jóvenes mediante pedagogía práctica, foros interactivos y una exposición de candidatos que permitió a los participantes conocer las propuestas de cada aspirante.

Esta iniciativa marca una tendencia en la formación ciudadana universitaria de Colombia, al demostrar que la juventud, lejos de la apatía atribuida por algunos discursos tradicionales, participa y busca informarse cuando los espacios de discusión resultan accesibles, participativos y adaptados a su realidad.

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