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El Inter Miami de Messi buscará su quinta victoria seguida como visitante ante FC Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas jugarán en Ohio con la necesidad de consolidarse en la parte alta de la Conferencia Este antes del receso por el Mundial. Televisará Apple TV a las 20.30

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El Inter Miami de Messi buscará su quinta victoria seguida como visitante ante FC Cincinnati por la MLS (Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images)
El Inter Miami de Messi buscará su quinta victoria seguida como visitante ante FC Cincinnati por la MLS (Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images)

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al FC Cincinnati en el TQL Stadium a las 20:30 (hora argentina), en uno de los duelos más atractivos de la semana 13 de la Major League Soccer (MLS). Las Garzas llegan al encuentro con el impulso de una victoria por 4-2 ante el Toronto FC y con el capitán argentino en un estado de forma que lo llevó a convertirse, el fin de semana pasado, en el jugador más rápido en la historia de la MLS en alcanzar las 100 contribuciones de gol —51 anotaciones y 49 asistencias- en apenas 64 partidos.

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos acumula seis victorias, dos derrotas y cuatro empates para un total de 22 puntos, lo que lo ubica tercero en la Conferencia Este, a dos unidades del líder Nashville SC, aunque con un partido más disputado. Fuera de casa, el conjunto de Florida atraviesa un momento notable: lleva siete partidos sin perder como visitante en la MLS y persigue su quinta victoria consecutiva de visita en la liga. En sus últimas cuatro salidas, Miami anotó al menos tres goles en cada una.

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La visita al TQL Stadium cobra un peso adicional por los antecedentes recientes. En las semifinales de conferencia de los playoffs 2025, Inter Miami goleó 4-0 a Cincinnati en ese mismo estadio, resultado que el equipo local no ha olvidado. Desde entonces, los de Ohio tampoco han podido anotar en dos duelos consecutivos ante las Garzas, una racha que Kévin Denkey y Evander buscarán romper este miércoles.

El delantero del Inter Miami CF Lionel Messi (10) reacciona después de marcar un gol contra el FC Cincinnati en la primera mitad en el estadio TQL, Cincinnati, Ohio, el 23 de noviembre de 2025 (Crédito obligatorio: Katie Stratman-Imagn Images)
El delantero del Inter Miami CF Lionel Messi (10) reacciona después de marcar un gol contra el FC Cincinnati en la primera mitad en el estadio TQL, Cincinnati, Ohio, el 23 de noviembre de 2025 (Crédito obligatorio: Katie Stratman-Imagn Images)

El brasileño Evander, figura del ataque de FC Cincinnati, está al borde de un hito personal: necesita un solo gol para llegar a los 50 tantos con el club. Junto a Denkey, ambos jugadores acumulan más de la mitad de los goles de Cincinnati en la temporada regular 2026. El equipo de Pat Noonan llega al partido tras empatar 2-2 con Charlotte FC y suma seis encuentros sin derrotas, aunque su campaña global es irregular con 4 triunfos, 4 empates y 4 derrotas para alcanzar los 16 puntos.

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Defensivamente, Cincinnati enfrenta el partido con preocupaciones. El equipo ha concedido 27 goles en 12 partidos de liga esta temporada, un número notoriamente superior al de campañas anteriores. Para este encuentro, Noonan no podrá contar con Alvas Powell, Ayoub Jabbari ni con Teenage Hadebe por lesión, aunque recupera a Kyle Smith, quien regresa tras cumplir una suspensión.

Por el lado visitante, Hoyos presenta un once sin grandes bajas. Ian Fray es la única duda mientras se recupera de un problema en la parte inferior de la pierna. El técnico interino —cuyo futuro en el cargo se definirá en las próximas semanas— alineará un 4-3-3 con Messi como titular, acompañado por Luis Suárez y Mateo Silvetti en el ataque, y con Rodrigo De Paul, Yannick Bright y Telasco Segovia en el mediocampo.

Probables formaciones:

FC Cincinnati: Roman Celentano; Miles Robinson, Matt Miazga, Teenage Hadebe, Nick Hagglund; Pavel Bucha, Obinna Nwobodo, Evander; Kévin Denkey, Bryan Ramírez y Gerardo Valenzuela. DT: Pat Noonan.

Inter MIami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Mateo Silvetti. DT: Guillermo Hoyos.

Estadio: TQL Stadium.

Hora: 20:30 (hora argentina).

TV: Apple TV.

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