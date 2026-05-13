El Salvador recibe el Campeonato Panamericano de Ajedrez juvenil

El Salvador acoge el torneo de ajedrez juvenil más importante del año, con la asistencia de autoridades deportivas internacionales./(INDES)

El Salvador se ha consolidado como un referente para la organización de eventos deportivos internacionales y, este mes, se ha convertido en sede de una de las competencias más relevantes del ajedrez juvenil: el XV Campeonato Panamericano de Ajedrez U7-U17, según informó el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) en sus redes oficiales.

El torneo se desarrolla en Salinitas, Sonsonate, y reúne a cerca de 400 ajedrecistas de 25 países, además de más de 500 acompañantes entre delegados, entrenadores y familias.

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La competencia reúne a representantes de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Aruba, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, Antillas Neerlandesas, entre otros. El Salvador participa con un grupo de 20 ajedrecistas, incluidos Alejandra Melara, Carlos Roberto Ibarra, Marvin y Santiago Guevara, atletas del Programa Esfuerzo y Gloria.

La inauguración del certamen contó con la presencia de autoridades nacionales y continentales. Entre los asistentes destacaron David Blanco, presidente de la Federación Salvadoreña de Ajedrez; José Carrillo Pujol, presidente de la Confederación de Ajedrez de las Américas; Alejandra Durán, directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur); y Nicolás Ocón, director ejecutivo del Comité Olímpico de El Salvador.

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La Federación Mundial de Ajedrez reconoce oficialmente el evento como Campeonato Panamericano, permitiendo la obtención de títulos internacionales./(INDES)

Durante la ceremonia, el presidente de la Federación Salvadoreña de Ajedrez (FSA) recibió un reconocimiento por su compromiso con el desarrollo de esta disciplina deportiva en el país y el impulso de nuevas generaciones, fortaleciendo el posicionamiento de El Salvador como sede estratégica para el turismo deportivo y la alta competencia.

El torneo, que anteriormente se desarrollaba bajo el formato de Campeonato Escolar, fue reconocido por la Federación Mundial de Ajedrez como Campeonato Panamericano, lo que permite a los atletas competir por títulos internacionales. Para la representación nacional, esta edición marca la posibilidad de medirse con los mejores exponentes juveniles del continente y buscar experiencia en las modalidades de ajedrez clásico, rápido y blitz.

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En la primera ronda, algunos de los locales lograron resultados destacados. En la categoría U17 masculina, Carlos Ibarra venció al nicaragüense Félix Espinoza, mientras que Marvin Guevara superó al peruano Percy Gutarra. En U13, Santiago Guevara derrotó en su primera partida al peruano Juan Diego Durán.

La directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán, subrayó que el turismo deportivo se ha convertido en una prioridad para el país. Señaló que El Salvador ofrece una variedad de destinos, desde playas hasta pueblos coloniales y volcanes, y que la apuesta por estos certámenes busca que los visitantes disfruten de una experiencia integral y regresen en el futuro.

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Delegaciones de 25 países se reúnen en El Salvador para disputar los títulos panamericanos en las categorías U7 a U17./(INDES)

“Estamos interesados en promover El Salvador y que todas las personas que han venido, incluidos más de 500 acompañantes de los competidores, se lleven la mejor experiencia y puedan regresar para visitarnos nuevamente”, afirmó Durán en la inauguración del evento.

En los últimos años, El Salvador ha recibido competencias regionales y continentales de distintas disciplinas, consolidando su imagen como anfitrión de grandes eventos. Entre los más recientes destacan los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que reunieron a miles de atletas de la región, y la Copa Centroamericana de Fútbol Playa en 2025. Estas iniciativas han impulsado la llegada de turistas y la promoción internacional del país como destino deportivo.

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La organización del Campeonato Panamericano de Ajedrez U7-U17 refuerza el compromiso de El Salvador con el desarrollo del deporte y la atracción de eventos de alto nivel, promoviendo su imagen y aprovechando la sinergia entre el deporte y el turismo.