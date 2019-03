"Yo culpo del asesinato de mi hijo, no al que empuñó el arma, sino al que puso la firma y lo liberó", sostuvo, para luego agregar: "Tenemos un Consejo que no cumple con su función si no juzga a estos jueces. Le pedimos que cumpla con su deber. Exigimos el juicio político de los malos jueces. Y si el Consejo no los controla, nosotros como sociedad civil vamos a controlar a los miembros del Consejo".