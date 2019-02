Tal como reveló Infobae, Miriam Quiroga, la ex amiga de Néstor Kirchner, fue una de las primeras en hablar del juez Rodriguez cuando declaró en la causa ante el fiscal Stornelli. Es que Rodriguez era el juez que había investigado si era verdad lo que ella habìa dicho en un programa periodistícos: que Muñoz movía bolsos con dinero por la Casa Rosada. El caso terminó cerrado, sin poder acreditar los dichos de Miriam Quiroga. "La primera vez que preste declaración testimonial lo hice ante el juez (Julián) Ercolini, me trataron muy bien. Lo mismo no sucedió con el juez Rodríguez. Me trató mal. Él quería que yo le dijera que había visto la plata y yo nunca dije que la había visto. El me quería hacer pisar el palito. Me insistía, hurgaba para que yo manifestara que había visto el dinero dentro de los bolsos cuando eso yo no lo había manifestado así en el programa de Jorge Lanata. Intuyo que él me quería hacer quedar como una mentirosa. Fue muy feo y desgastante por la forma en la que me inquirió al juez. Fueron seis horas declarando, yo estaba muy desgastada. Ni un vaso de agua me dieron", aseguró.