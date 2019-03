La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura abrirá este miércoles a las 10 las declaraciones juradas del juez federal Luis Rodríguez, acusado de haber cobrado una coima millonaria para favorecer al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. La apertura incluirá el sobre lacrado con los anexos reservados que no son de acceso público, que contienen los datos de sus cuentas bancarias, declaración impositiva de Ganancias, la ubicación de sus inmuebles y el detalle de otros bienes registrables. El magistrado fue notificado la semana pasada para el caso de que quisiera estar presente, aunque no concurrirá. Sí asistirá su abogado, Oscar Vignale.