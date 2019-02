"Luego de que renunció (Muñoz) yo accedí a casarme con él porque pensé que él iba a tener más tiempo para dedicarle a la familia. Pero mi marido siguió yendo casi todos los días a Olivos a trabajar con Néstor Kirchner. Al menos era lo que él me decía. Puede ser que hasta se haya trasladado en vehículos oficiales, no recuerdo bien, pero eso siguió pasando. Al renunciar él siguió siendo el secretario de Kirchner pero sin que sea oficial, y lo hizo hasta el día de su muerte. Luego Muñoz dejó de ir a Olivos y creo que no trabajó para Cristina Fernández o por lo menos no me lo dijo. El jefe de mi marido era Kirchner", contó ante Bonadio.