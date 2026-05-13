La oposición no logra garantizar el quórum y peligra la sesión para interpelar a Adorni

Manuel Adorni en la Cámara de Diputados

Tras dos semanas incómodas por las investigaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el oficialismo podría finalmente llevarse una victoria en la Cámara de Diputados. Los bloques de la oposición convocaron para este jueves a una sesión especial en la que se tratarán cuatro proyectos que, con diferencias mínimas, apuntan al mismo objetivo: la interpelación del funcionario. Sin embargo, las diferencias internas entre los opositores y los acuerdos de la Casa Rosada con algunos gobernadores se encaminan a sabotear el quórum.

El objetivo real de la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos de interpelación contra Adorni. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación.

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Conseguir que las iniciativas tengan dictamen es fundamental ya que sin ese paso reglamentario la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para poder tratar los proyectos “sobre tablas”, es decir, sin pasar por las comisiones correspondientes.

En cambio, para emplazar una comisión sólo se necesita el quórum (129 diputados presentes) para iniciar el debate y luego una mayoría simple. Pero el camino es largo. Una vez que tenga el dictamen en mano, la oposición deberá convocar nuevamente a una sesión y aprobar la interpelación con mayoría absoluta.

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Esteban Paulón uno de los diputados que impulsa la moción de censura contra Adorni

Por su parte, el Gobierno buscará a toda costa frenar el proceso de interpelación debido a que esa instancia, en la que Adorni deberá responder preguntas de forma exhaustiva, podría derivar en una moción de censura. Es decir, en la remoción del funcionario. Un mecanismo que está contemplado en la Constitución Nacional pero hasta el momento nunca fue usado.

Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas ya hicieron públicas sus intenciones de echar a Adorni por la vía parlamentaria. A estos se suman un puñado de legisladores entre los que se destaca la ex libertaria Marcela Pagano, quien incluso denunció penalmente a Adorni.

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Pero estos espacios mantienen algunas diferencias internas que conspiran contra el objetivo final. En primer lugar, el pedido de sesión especial fue firmado por diputados de Provincias Unidas y del Frente de Izquierda, pero se excluyó al peronismo.

En la bancada que conduce Germán Martínez recibieron con mucho malestar la noticia e inmediatamente reclamaron que se amplíe el temario de la sesión. Unión por la Patria quiere impulsar -y emplazar comisiones- diferentes proyectos relacionados con el endeudamiento familiar, la protección a las pymes, las licencias laborales, entre otros temas.

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Sin embargo, se encontraron con la negativa rotunda del resto de la oposición. “Es un problema interno de ellos, que no quieren avanzar con nada que propongamos nosotros”, explicó una diputada peronista.

Diego Santilli junto a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

En ese sentido, en el peronismo atribuyen la convocatoria a sesión “sin consultar” al principal partido de la oposición a una interna. “Llamaron a sesión solo para exponer a los sectores que juegan con el Gobierno, pero nos vamos a quedar sin quórum”, señalaron en relación a los diputados de Provincias Unidas que responden al gobernador de Córdoba Martín Llaryora y a su par de Santa Fe Maximiliano Pullaro, que no bajarán al recinto.

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Pero para llegar a los 129 además deberán contar con el visto bueno de otros gobernadores. Algo que hasta el momento parece lejano. Los mandatarios de Tucumán, Catamarca y Salta ya adelantaron que los diputados de Independencia, Elijo Catamarca e Innovación Federal no jugarán abiertamente en contra del Gobierno.

En la misma sintonía, el PRO y la UCR, que atraviesan sus propias turbulencias con los libertarios por los armados electorales del año que viene, tampoco pondrán en juego el vínculo con la Casa Rosada.

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