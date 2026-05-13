América Latina

Los detalles del lugar elegido por Uruguay para instalar la planta de hidrógeno verde frente a Entre Ríos

Montevideo accedió al cambio pedido por el gobernador Rogelio Frigerio y tiene que analizar una opción para instalarlo en Paysandú; Argentina se comprometió a no frenar la inversión

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Uruguay accedió a un pedido del Gobierno y analiza otros sitios para instalar la planta de hidrógeno verde
Pablo Quirno, Mario Lubetkin y otros funcionarios de alto nivel se reúnen en una sala formal para discutir asuntos relevantes en el ámbito gubernamental y económico.

El gobierno uruguayo informó oficialmente a Argentina este martes que está analizando alternativas para relocalizar la planta de hidrógeno verde de la multinacional Hif Global para Paysandú, ubicada frente a la provincia de Entre Ríos. La ubicación inicial había generado críticas por el impacto que tendría para la visual de Colón.

El comentario se dio en una reunión encabezada por los cancilleres Pablo Quirno y Mario Lubetkin. El encuentro se dio cinco meses después de la primera reunión entre ambos.

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“El pueblo uruguayo tiene que estar absolutamente tranquilo que Argentina tiene una posición muy conciliatoria y muy pro inversión. Esto no es una cuestión contra de Uruguay, de tratar de frenar proyectos de inversión, que Uruguay ha traído por sus propias virtudes. La región necesita mayor inversión. Nosotros nos estaríamos tirando también un tiro en el pie si ponemos obstáculos a esa inversión”, dijo el canciller Quirno, a la salida de la reunión, en una rueda de prensa.

Uruguay accedió a un pedido del Gobierno y analiza otros sitios para instalar la planta de hidrógeno verde
Pablo Quirno, Mario Lubetkin y otros funcionarios de alto nivel se reúnen en una sala formal para discutir asuntos relevantes en el ámbito gubernamental y económico.

Lubetkin señaló ante los medios que se trata de un “proyecto uruguayo” y que la pelota estuvo siempre “en la cancha” de su país. “Simplemente que un proyecto del lado nuestro no puede afectar a nuestros hermanos argentinos”, señaló.

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El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, señaló que es el gobierno de Orsi el que tendrá que definir “cuándo va a sincerar” la posible nueva ubicación.

El lugar en sí es un lugar que está mucho más cerca y ofrece mejores ventajas porque tiene acceso al tren, a la ruta nacional, a energía. Es un predio que está categorizado como de uso industrial. Está más cera de la fuente de CO2 biogénico. A parte, saldría de la línea de afectación que Argentina ha mostrado como un problema”, dijo Olivera ante los medios.

FOTO DE ARCHIVO. Vista con dron de la planta de hidrógeno de HIF Global en Punta Arenas, Chile. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Joel Estay
FOTO DE ARCHIVO. Vista con dron de la planta de hidrógeno de HIF Global en Punta Arenas, Chile. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Joel Estay

El intendente uruguayo aclaró que la decisión de relocalizar la planta no nació a raíz del planteo del gobierno argentino. Contó que el origen de un “análisis” que muestra que existe otro lugar que ofrece “mejores condiciones”.

En la reunión, no se habló del posible nuevo lugar.

Olivera dijo que la posible relocalización “no puede ir en detrimento” de los plazos que se habían fijado en el proyecto original. Llamó a avanzar “con toda la celeridad pero respetando toda la norma”.

El gobierno uruguayo está analizando proponer la construcción de la planta en un predio de 48 hectáreas perteneciente a la petrolera estatal Ancap. Se trata de un terreno ubicado en Nuevo Paysandú. Esta posibilidad comenzó a manejarse a fines de febrero, durante un viaje a la planta que Hif Global tiene en Punta Arenas, Chile. El diputado Juan Gorosterrazú, integrante del espacio político de Orsi, dijo a ese medio que la idea surgió de un dirigente político del departamento que trabajó durante 15 años en las plantas de Ancap.

Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)
Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

Pese al acuerdo que parece haber entre los países, quedan algunos puntos a resolver para que la inversión efectivamente se radique en el país, como el valor al que la multinacional comprará la energía.

Sobre este punto, el intendente señaló que se está buscando un “punto de equilibrio” para garantizarle un precio conveniente a la multinacional. Luego se avanzará en la relocalización y sus condiciones.

A principios de abril, el gobierno y la multinacional acordaron una nueva prórroga en el calendario de pasos para concretar la inversión. El “cuello de botella”–en palabras del CEO Martín Bremermann– es el costo al que Uruguay venderá la energía. Hif Global pretende que el precio de venta de la energía sea de USD 40 por megavatio hora, una cifra que no convence al Ministerio de Industria y Energía de Uruguay.

Hif Global proyecta construir una megaplanta de combustibles sintéticos, en una inversión que alcanza los USD 5.300 millones y que se convertiría en la más grande de la historia de Uruguay. El proyecto producirá 880 mil toneladas de eCombustibles. Las primeras exportaciones están previstas para 2029, con Asia y Europa como los principales destinos.

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