"Es la ruta norte-sur que atraviesa toda la provincia de Ramallo a Bahía Blanca, y estamos haciendo casi 300 kilómetros nuevos sobre 700, en distintos tramos. Es mucho", afirma Vidal, y Macri agrega que "tiene mucho valor". "Un elemento central para el crecimiento de una sociedad es la conectividad, física y virtual. Si vos no tenés caminos y no tenés internet, no tenés futuro, son dos cosas que hay que tener", se entusiasma el Presidente.