En este juego, explica, no hay ganadores o perdedores, sino que el objetivo es seguir en él, permanecer, antes que ganar. Por eso, las organizaciones -podríamos decir empresas o partidos- no miran tanto lo que hace el competidor sino que se concentran en sus propios objetivos de largo plazo -lo que Sinek llama "su visión"-, en cómo alcanzarlos, para lo cual deben mejorar continuamente. Las reglas del juego no son estables, lo estable es la visión.