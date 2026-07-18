Golazo de Sofía Oxandabarat al ángulo en Universitario vs Sporting Cristal por final vuelta de Liga Femenina 2026

El viernes 17 de julio, Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputaron la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 . La delantera Sofía Oxandarabat adelantó al equipo ‘crema’ en el estadio Monumental con un destacado gol desde fuera del área.

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Gol de Pierina Núñez con remate colocado para aumentar ventaja de Universitario ante Sporting Cristal en final vuelta de Liga Femnina 2026 La atacante peruana generó la falta y convirtió el penal para marcar el 2-0 de las ‘leonas’ en el estadio Monumental de Ate

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los equipos durante la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada Sporting Cristal venció a Deportivo Garcilaso de local. Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo. Por su parte, Universitario visitará a ADT. Conoce la ubicación de tu club favorito

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