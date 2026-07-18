Perú Deportes

Golazo de Sofía Oxandabarat al ángulo en Universitario vs Sporting Cristal por final vuelta de Liga Femenina 2026

La delantera uruguaya recortó hacia el centro y sacó un remate que superó a la arquera Fernanda Lizárraga en el estadio Monumental

Guardar
Google icon
Apenas a los 6 minutos del partido, Sofía Oxandabarat sorprende a todos con un remate increíble que se clava en el arco. ¡Un golazo que puso en ventaja a 'Las Leonas' e hizo vibrar a toda la hinchada crema en la final! | Bicolor

El viernes 17 de julio, Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputaron la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. La delantera Sofía Oxandarabat adelantó al equipo ‘crema’ en el estadio Monumental con un destacado gol desde fuera del área.

Sofía Oxandabarat anotó gol para el 1-0 de Universitario ante Sporting Cristal en la final vuelta de la Liga Femenina 2026.
Sofía Oxandabarat anotó gol para el 1-0 de Universitario ante Sporting Cristal en la final vuelta de la Liga Femenina 2026. Créditos: Bicolor+.

Temas Relacionados

Sofía OxandabaratUniversitario de DeportesSporting CristalLiga Femenina Perúperu-deportes

Más Noticias

Universitario 2-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final vuelta de Liga Femenina 2026

Las ’leonas’ reciben en casa al conjunto ’celeste’ con la consigna de hacerse con el primer título de la temporada. El global está igualado luego del 2-2 en la ida

Universitario 2-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final vuelta de Liga Femenina 2026

Gol de Pierina Núñez con remate colocado para aumentar ventaja de Universitario ante Sporting Cristal en final vuelta de Liga Femnina 2026

La atacante peruana generó la falta y convirtió el penal para marcar el 2-0 de las ‘leonas’ en el estadio Monumental de Ate

Gol de Pierina Núñez con remate colocado para aumentar ventaja de Universitario ante Sporting Cristal en final vuelta de Liga Femnina 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los equipos durante la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal venció a Deportivo Garcilaso de local. Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo. Por su parte, Universitario visitará a ADT. Conoce la ubicación de tu club favorito

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los equipos durante la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada

Hernán Barcos lamentó la falta de eficacia de Sporting Cristal pese al triunfo ante Garcilaso: “El resultado no representa lo que jugamos”

El ‘Pirata’ disputó su primer encuentro con la camiseta ‘celeste’ por Liga 1 y señaló que el equipo ha dado un gran primer paso al imponerse en su estreno por el Torneo Clausura

Hernán Barcos lamentó la falta de eficacia de Sporting Cristal pese al triunfo ante Garcilaso: “El resultado no representa lo que jugamos”

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2026

En la ida, ‘cremas’ y ‘celestes’ igualaron 2-2 en el Alberto Gallardo. El nuevo ganador del Torneo Apertura se definirá en el estadio Monumental. Conoce los horarios de este duelo

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez le exige a Keiko Fujimori “arrodillarse y pedir perdón al pueblo” por las muertes en el sur

Roberto Sánchez le exige a Keiko Fujimori “arrodillarse y pedir perdón al pueblo” por las muertes en el sur

Keiko Fujimori y su paso por prisión: la Biblia, los gatos y el reencuentro familiar

Keiko Fujimori narra el impacto de su primer ingreso a prisión y las secuelas que esta experiencia provocaron en su vida

Admisión a la PNP bajo sospecha: Contraloría denuncia alteración de registros oficiales

Isaac Humala hace insólita comparación de Keiko Fujimori con su hijo: “Es más violentista que Antauro porque permitió las torturas del grupo Colina”

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera: De su ‘muerte’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ a su incursión al doblaje en la película ‘PAW Patrol’

Erick Elera: De su ‘muerte’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ a su incursión al doblaje en la película ‘PAW Patrol’

Cochinola regresa con Nicky Jam, Wisin y Ángel & Khriz: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

Gisela Valcárcel cuenta qué sintió cuando su hija Ethel Pozo aceptó ir con Magaly Medina: “Le pedí a Dios que la ayude”

Laura Spoya asegura que su exmánager no le entregó contratos ni facturas para liquidar campañas: “Sigue pendiente”

Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe robaron la atención durante ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

DEPORTES

Universitario 2-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final vuelta de Liga Femenina 2026

Universitario 2-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final vuelta de Liga Femenina 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los equipos durante la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada

Hernán Barcos lamentó la falta de eficacia de Sporting Cristal pese al triunfo ante Garcilaso: “El resultado no representa lo que jugamos”

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2026

Yoshimar Yotún realizó autocrítica tras victoria ajustada de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso: “Sufrimos más de lo habitual”