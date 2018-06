"Tuve un sueño en los años 60 que mi mamá, quien había fallecido, se me apareció en el sueño y me aseguraba: 'Todo va a estar bien, ,' me decía y me sentí aliviado, como que todo iba a estar genial. Ella me dio las palabras positivas. Entonces me desperté y me dije a mí mismo: 'Ella dijo Let it Be y nunca escuché eso y suena bien', Entonces escribí la canción: Let it Be pero fue su positivismo la que lo inspiró".